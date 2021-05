To je trenutno najbolj HOT kolo!

Radijski voditelj in športni navdušenec Uroš Bitenc se je z mestnim raziskovalcem – kolesom Memove™ ON – odpravil v ljubljanski Tivoli in spoznal, da je uporaba kolesa nadvse preprosta. Navdušili so ga preprosto zlaganje, udobje in odličen izgled – in ni bil edini. »V Tivoliju sem imel same oboževalce, ki so se čudili: kaj pa je to?,« pripoveduje Uroš.

Zložljivo električno kolo Memove™ ON je novost na slovenskem trgu, navdušuje pa z idealno kombinacijo zmogljivosti, elegance, funkcionalnosti in preproste uporabe.

Uroša je navdušila tudi odlična tehnološka rešitev pogonska gred, ki nadomešča verigo. »Dela fantastično. In kar je najbolje, nisi umazan od verige, veriga se ti ne more sneti, ne more se pokvariti – zadeva deluje. Ti samo malo potisneš, elektromotor že začuti in te potegne naprej.« Za omenjeno zaščito pred umazanijo in škropljenjem v primeru dežja bo poskrbela tudi integrirana oprema, kot so blatniki. In ja – izjemna oblikovna dovršenost kolesa bo odlično dopolnila našo stilsko podobo. Zato se z Memove™ ON kolesom dejansko lahko odpravimo kamorkoli, tudi na najpomembnejši sestanek (ali zmenek) našega življenja.

Zelo lahko, s kakovostnim aluminijastim ogrodjem ter inteligentnim sistemom upravljanja nas bo kolo Memove™ ON z enim polnjenjem pripeljalo do 40 km daleč. Po tem pa bomo snemljivo baterijo napolnili ter se podali novim dogodivščinam naproti. »Za hitrosti imaš čez glavo baterije, zdrži 40 kilometrov, kar mislim da je za po mestu vrh glave dovolj,« se strinja Uroš. Dodaja še hudomušen nasvet: »Tako kolo polnimo v službi, doma pa z njim uživamo.« Snemljiva baterija namreč omogoča, da jo resnično lahko polnimo kjerkoli, s preprosto priključitvijo v vtičnico.

Po mestu bomo z njim premagovali vse vozne površine in se med vozili gibali varno. Lahkotno, kot to sicer počnemo s klasičnim kolesom, le da se ob tem ne bomo utrudili, izognili pa se bomo tudi vsem nevarnostim, ki jih v prometu prinašajo kakšne druge opcije urbanih električnih rešitev. Za to bosta poskrbela sistem avtomatiziranega zniževanja hitrosti, ko le-ta doseže 25 km/h, ter ob 10-stopinjskem nagibu kolesa, med zavojem. Stabilnost, manevriranje in suverenost pa bodo enaki tistim na klasičnem kolesu. In ker ga lahko zložite in vzamete s seboj tudi na javni prevoz, predstavlja odlično trajnostno alternativo vožnji z avtomobilom.

Kolo Memove™ ON je idealna rešitev za vse, ki se veliko gibljemo po urbanem okolju, ter vse, ki radi potujemo in raziskujemo naravo. Ker ima le 18,7 kg in se hitro ter preprosto zloži na velikost, ki omogoča preprosto nošenje z eno roko, ga lahko shranimo v prtljažnik avtomobila ali pa ponesemo na izlet z vlakom.

Če Memove™ ON kolo vzamemo s seboj na izlet, kamor se odpeljemo npr. z vlakom, nas ne bodo skrbeli ne vzponi ne ovire na poti. Z lahkoto namreč premaguje 7% vzpone in s super lahkimi 20'' kolesi premaga vsakršne ovire.

Memove™ ON kolo tudi za vašo mobilnost – preizkusite ga!

Memove™ ON kolo je produkt podjetja Studio Moderna. Ustvarjen je za vse nas, ki ljubimo mobilnost brez meja, ki smo radi aktivni, v raziskovanju mobilno raznoliki in varni. Z nami je v vseh vremenskih razmerah, močan, vzdržljiv in preprost za uporabo. Lahkoten in udoben, primeren praktično za vse situacije. In do konca maja na voljo po promocijski ceni!

V času od 22.4. do 10.5.2021 lahko Memove™ ON kolo podrobneje spoznate. Testirate njegovo okretnost, lahkotnost, udobje ob sedenju ter seveda tudi edinstveno lastnost izdelka – pogonsko gred, ki skrbi za udobnejšo in čistejšo izkušnjo pri vožnji.

Že samo z izkazanim zanimanjem za kolo boste v omenjenem terminu sodelovali v nagradni igri, v kateri lahko dobite električno mišični stimulator Wellneo® EMS Toner Base za pomoč pri oblikovanju telesa.

Vabljeni v prodajni salon Studio Dormeo v ljubljanskem BTCju in odkrijte užitek vašega transporta.