To je vodilna online fakulteta v regiji

V sodobnem hitro spreminjajočem se svetu je izobraževanje ključno za napredovanje v karieri. DOBA Fakulteta po raziskavi Mediane ostaja vodilna izbira med zaposlenimi, starimi med 25 in 45 leti. Ta uspeh ni naključen; je rezultat njihovega osredotočanja na inovativnost, prilagodljivost in praktično usmerjenost. Z več kot 6.600 diplomanti in magistri, DOBA Fakulteta že 25 let postavlja nove standarde v izobraževanju.

Edina fakulteta s 100 % online študijem in mednarodnimi akreditacijami za online študij v Sloveniji

DOBA Fakulteta svojim študentom že več kot 20 let omogoča popoln online študij. Njihov model online študija velja za enega najbolj kakovostnih v svetovnem merilu, kar potrjujeta tudi dve mednarodni akreditaciji online študija, ki so ju prejeli in ju imajo edini v Sloveniji in JV Evropi. Da je online študij na DOBA Fakulteti res odlična izbira potrjuje tudi Urška Žolnir Jugovar, naša zlata judoistka, ki je uspešno diplomirala v programu Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi in je danes uspešna poslovna ženska.

Kar 88 % diplomantov DOBA Fakultete po diplomi napreduje

izbiri fakultete igrajo pomembno vlogo različni dejavniki, od katerih so mnogi odvisni od posameznikovih okoliščin. Toda priljubljenost fakultete med zaposlenimi, ki si želijo nadaljevati študij, je le en vidik uspeha. Enako pomembno je, kako fakulteto vidijo delodajalci. In tukaj DOBA Fakulteta izstopa. Po raziskavi so delodajalci potrdili, da diplomanti DOBA Fakultete izkazujejo ključne kompetence, kot so sodelovanje, timsko delo, uporaba orodij za delo na daljavo, kritično razmišljanje in učinkovito reševanje problemov.

Sodobni in mednarodno primerljivi študijski programi

Diplomanti DOBA Fakultete so poznani po svoji fleksibilnosti, visoki motivaciji, odličnosti, timskem delu, samoiniciativnosti, širini znanja, podjetnosti in kritičnem razmišljanju. Na DOBA Fakulteti boste zagotovo tudi vi našli program, ki bo izpolnil vaše osebne in karierne cilje.

Dodiplomski študijski programi

- Menedžment v sodobnem poslovanju - Uporabna psihologija - vpisna mesta so zasedena

Magistrski študijski programi

Doktorski študijski program

Doktorski študijski program

- doktorski program Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi

