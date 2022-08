To je vse, kar potrebujete za popoln večer doma

Okusen prigrizek

V mislih nimamo klasičnega čipsa ali čokolade, temveč bolj zdrave, a enako okusne ideje. Ste že poskusili doma pripravljen čičerikin namaz ali popečeno čičeriko? Tudi s sočno lubenico ali melono poleti ne bomo zgrešili, ljubitelji jabolk in banan pa lahko slednje popestrite tudi s kančkom arašidovega masla. Ste se že preizkusili v peki ovsenih piškotov? Ne le, da vam bodo hvaležne vaše brbončice in ostali družinski člani, vaš dom bo že med peko odet v omamne sladke dišave ...

Prava družba

Je preverjen recept za dobro voljo. Posebni srečneži lahko na dobro družbo računate že v osrčju lastnega doma, kjer vas kratkočasijo člani vaše družine. Če radi odhajate ven s prijatelji, pa za spremembo lahko povabite prijatelje k sebi domov. Večer lahko prijetno mine tudi ob kartah, družabnih igrah ali skupinskem ogledu filma.

