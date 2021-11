Afera Glupi davki: kako so se spreminjala ministrova pojasnila

Vrnimo se najprej na 18. oktober, ko smo prvič slišali pogovor med Bojanom Petanom in takratnim gospodarskim ministrom Andrejem Vizjakom. "Midva se lahko zmeniva, poslušaj me, Bojan, eno stvar. Če se midva zmeniva, te ne bom nategnil, ker nisem še nobenega!" na posnetku reče Vizjak.

In odziv ministra naslednji dan: "To je naravnost smešno – da se po 14 letih od teh kao izrečenih besed to pojavi v medijih."

Istega dne je ocenil, da gre za zmanipulirano zlepljenko. A to, kar minister ves čas imenuje zlepljenka, je novinarski prispevek, kakršne objavljajo vse slovenske televizije. V njih izjave akterjev prepletamo z novinarskim besedilom. Izjave, tako forenziki, niso bile spremenjene, prav tako pa smo vsaj tri slišali tudi v daljšem pogovoru, za katerega Vizjak sam pravi, da je avtentičen.

Naprej. Vizjak je le nekaj ur pred prihodom v naš studio 19. oktobra vztrajal: "Z gospodom Petanom se nikoli nisem dogovoril ali dogovarjal ali sporazumeval o nobenem poslovnem delu."

Ta isti dan, nekaj ur kasneje, je dodal še: "Jaz gospodu Petanu nikakor in v nobenem primeru ne bi svetoval, kaj naj počne."

Včeraj, 16 dni kasneje, nas skuša minister Vizjak prepričati o blagohotnosti početja, ki ga je ves čas zanikal: "Kaj je moj greh? Moj greh je, da sem se leta 2007 zavedal njegovega poslanstva in sem želel to preprečiti v korist države in državnih lastnikov v takratnih Termah Čatež s takratno lastniško strukturo. Želel sem to preprečiti, se o tem dogovoriti z njim, da do tega ne pride."