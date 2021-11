To mora imeti vsaka kuhinja: olajša pripravo testa in zmanjša nered v kuhinji

Zato boš z veseljem želel veliko pogosteje uživati ​​v svežih pecivih in napolniti svoj dom in srce z vonjem, ki vzbuja otroške spomine.

Je prožno in lahko so jo zrola za lažji prenos testa ali za varno shranjevanje v hladilniku.

Olajša delo gospodinjam in pekom, uporabljajo pa jo lahko celo slaščičarji, saj je primerna za izdelavo fondant mase in iz nje izdelava različnih oblik in figuric.

S to kuhinjsko dodatno opremo postane vsaka priprava testa in peciva užitek , kuhinja pa postane prostor za sprostitev, kjer lahko spustiš svojo domišljijo.

Zato ti ta koristen trik pomaga, da z obraza snameš nezadovoljno grimaso in naredi pripravo testa lažje in bolj zabavno. Trik, o katerem govorimo, je silikonska podloga CookX Mat.

Kakovost brez kompromisov

Material, iz katerega je izdelana podloga za testo, je visokokakovosten silikon, ki ima LFGB certifikat .

Omogoča popolnoma varno in higiensko platformo za pripravo peciva in drugih stvari. Poleg tega nikakor ne vpliva na okus in vonj hrane.

Silikon omogoča tudi zelo enostavno vzdrževanje, zato se jo lahko enostavno opere ročno ali v pomivalnem stroju.

Kako priti do te fantastične podloge?

CookX Mat ne najdeš v trgovini. Kupiš jo lahko samo preko spleta na uradni strani. Toda tukaj je presenečenje za vse bralce portala 24ur.com... FlamingoShop se je odločil, da vsem, ki to besedilo preberejo, ugodi s 50-odstotnim popustom pri nakupu tega nepogrešljivega gospodinjskega pomočnika.

To je tudi priložnost, da spoznaš trgovino FlamingoShop, ki ti bo takoj všeč. To je relativno mlada znamka, vendar znamka z vizijo. Prizadeva si za revolucijo v načinu online trgovine in je kraj, kjer so stranke vedno na prvem mestu, in dokaz, da se o dobrem glasu sliši daleč naokoli.

S svojim varnim in zanesljivim poslovanjem neprestano beleži rast novih uporabnikov in zelo hitro pridobiva ugled znamke, ki ji lahko zaupate.

Poleg tega statistika kaže, da se vrne kar 93% kupcev, kar je zadosten dokaz povezanosti znamke FlamingoShop s svojimi kupci. Pokažejo tudi, kaj si ljudje mislijo o blagovni znamki, katere izdelki nam olajšajo in izpolnijo vsakdanje življenje.

OPOMBA: Število podlog po znižani ceni je omejeno, zaloge pa po pričakovanjih hitro kopnijo! Zato klikni spodnjo povezavo in zgrabi svojo CookX Mat podlogo, ko zaloge še trajajo.

Naroči zdaj in izdelovanje peciva spremeni v užitek brez lepljenja testa in nereda v kuhinji.





Naročnik oglasa je Net Sales Ltd.