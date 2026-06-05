To morate doživeti: Nova wellbeing izkušnja iz slovenskega vinograda v Goriških Brdih

GROZDNA KOMORA VAPORIUM - DIVINIUM V ospredju koncepta je nova izkušnja "Longevity Grape Therapy", ki nadgrajuje prepoznavno in mednarodno nagrajeno zgodbo in ponudbo posestva Peterc, med drugim tudi s prestižnim priznanjem Michelin Key. Gre za wellbeing pristop, ki združuje: - kakovosten regenerativen počitek in spanje, - lokalno, sezonsko in skrbno pripravljeno kulinariko, - umirjeno okolje vinograda, - masažne rituale z lokalnimi zeliščnimi olji, - ter "Grape Therapy" izkušnjo, zasnovano okoli toplote, senzoričnega okolja in zdravilnih elementov grozdja v Grape Vaporium Komori. Osrednji del izkušnje predstavlja Grape Vaporium Komora, razvita v podjetju Divinum pod vodstvom idejnega snovalca Andrej Curk, lastnika podjetja Divinium. Idejna zasnova ter celoten proces razvoja in izdelave sta v celoti plod slovenskega znanja, oblikovanja in rokodelske izvedbe. Gre za edinstven izdelek, ki s svojo dovršenostjo, inovativnim pristopom in brezkompromisno kakovostjo presega lokalne okvire ter predstavlja unikat tudi v mednarodnem prostoru. Koncept "grape wellbeing" integracije v celostno izkušnjo posestva Peterc pa sta razvila in nadgradila Milena Peterc in Uroš Peterc.

GROZDNA KOMORA VAPORIUM - DIVINIUM FOTO: Jan Čermelj

Po besedah ustvarjalcev koncept temelji na sodobnih smernicah regenerativnega pristopa s poudarkom na konceptu dolgoživosti, t.i. "longevity" , ki v ospredje postavlja: - umiritev, - zmanjševanje stresa, - kakovost spanja, - stik z vinogradom, - počasnejši ritem bivanja, - ter celostno dobro počutje in zdravje.

Več kot ponudba podaljšek identitete Peterc Vineyard Estate

Pri Peterc Vineyard Estate poudarjajo, da nova wellbeing izkušnja ni zgolj dodatek nastanitveni ponudbi, temveč naravno nadaljevanje identitete posestva Peterc in življenjskega sloga družine Peterc. Koncept je zasnovan kot iskrena 360-stopinjska izkušnja bivanja na posestvu Peterc, kjer gost ne doživlja zgolj sobe ali vile, ampak filozofijo počasnega življenja, povezanosti z vinogradom, trajnostnega razmišljanja in sodobnega butičnega wellbeinga.

POSESTVO PETERC FOTO: Jan Čermelj

Prav osebni pristop, povezanost z vinogradom, lokalnim okoljem in družinsko zgodbo Peterc ustvarjajo izkušnjo, ki je ni mogoče enostavno kopirati. Cilj ni ustvarjanje klasičnega wellness produkta, temveč globlje čustvene povezanosti gosta z destinacijo in blagovno znamko Peterc. Pri Peterc Vineyard Estate verjamejo, da prihodnost vinskega turizma ni več zgolj v degustacijah, temveč v celostnem doživljanju vinogradniške pokrajine skozi kulturo bivanja, regeneracijo, gastronomijo, mir in stik z vinogradom. Takšen pristop po njihovem mnenju odpira tudi pomembno smer nadaljnjega razvoja regije Goriških Brd in sodobnega vinskega turizma v Sloveniji.

Vinograd kot prostor umiritve in senzoričnega doživetja

Pri Peterc Vineyard Estate želijo vinograd predstaviti širše od klasične vinske izkušnje. Gostje ga doživljajo skozi energijo vinske pokrajine, vonj trt in zemlje, frekvenco zraka v vinogradu, sezonskost okolja ter wellbeing rituale, ki spodbujajo občutek sprostitve, regeneracijo, odmik od vsakodnevnega ritma in krepijo zdravje. Posebnost koncepta je tudi zasnova grape vaporium komore podjetja Divinum in izumitelja Andreja Curka, kjer telo prejema toploto v ležečem položaju, medtem ko glava ostaja zunaj termalnega prostora. Tak pristop omogoča bolj umirjeno in telesu prijazno izkušnjo toplote.

GROZDNA KOMORA, KI V KOMBINACIJI GROZNE KOZMETIKE, VAŠO KOŽO NAHRANI IN OBNOVI S POMOČJO TANINOV IN ANTIOKSIDANTOV. FOTO: Jan Čermelj

V ritual v grape vaporium komori, so vključeni tudi grozdni ekstrakti, resveratrol, olje grozdnih pešk, polifenoli in drugi elementi, povezani z vinogradniško botaniko ter sodobnimi wellbeing rituali.

NARAVNA GROZDNA KOZMETIKA - DIVINIUM FOTO: Jan Čermelj

Odmik od klasičnega wellnessa

Projekt odraža širši globalni premik panoge buticnega turizma, kjer gostje vse pogosteje iščejo manj intenzivne, bolj personalizirane in regenerativne oblike oddiha.

SLOW BOUTIQUE HOSPITALITY FOTO: Jan Čermelj

Namesto klasičnega wellness modela, posestvo Peterc v sodelovanju z podjetjem Divinum, razvija koncept "slow boutique hospitality", ki temelji na: - zasebnosti, - miru, - senzorični izkušnji vinograda, - kakovosti počitka, - ter regenerativni povezanosti z samim seboj. S tem se Peterc Vineyard Estate umešča med slovenske ponudnike, ki raziskujejo nove smeri butičnih wellbeing konceptov v vinskem okolju.

SOUSTVARJALCI NOVE ZGODBE MILENA IN UROŠ PETERC - POSESTVO PETERC IN ANDREJ CURK – DIVINIUM FOTO: Jan Čermelj

"Želeli smo ustvariti izkušnjo, kjer gost ne začuti zgolj udobja bivanja, razkošja storitve, ampak začuti počasnejši ritem vinograda, mir prostora in občutek regeneracije na Peterc Vineyard Estate. Naredili smo korak naprej in še bližje k potrebam in željam gosta, ki išče celostno izkušnjo doživetja in ne samo eleganten prostor za spanje in raziskovanje. Kreirali smo edinstveno butično ponudbo za zahtevne goste, ki se popolno dopolnjuje in nadgrajuje že obstoječo ponudbo posestva Peterc" Milena in Uroš Peterc "V posebno veselje nam je bilo naš prvi produkt postaviti prav v Brdih – svetovno znani vinorodni destinaciji, ki si takšno novost nedvomno zasluži. Verjamemo, da bo ta premišljeno dopolnila že tako dovršen koncept posestva Peterc. Skupaj odpiramo nov horizont na področju vinskega turizma." Andrej Curk, Divinum Peterc Vineyard Estate najdete na spletni strani www.peterc-brda.si, kot tudi na Instagramu, Facebooku ter LinkedInu. Divinium najdete na spletni strani divinium.si, kot tudi na Instagramu, Facebooku ter Linkedinu. Zahvaljujemo se agenciji Srce Slovenije, ki je omogočila projekt.