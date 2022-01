To naravno kozmetiko uporablja Iva Krajnc Bagola

Na slovenskem trgu se je pojavila najbolj ekološka in naravna kozmetika Active Luxe, ki je 100% učinkovita in dokazano zavira proces staranja kože.

icon-expand Ekološka kozmetika Active Luxe FOTO: Arhiv ponudnika

Za naravno lepoto kože vse več žensk, med njimi tudi zvezdnice, uporablja naravno kozmetiko. Pozor, toda ni vsa naravna kozmetika enako učinkovita niti ekološka! Rešitev za to zdaj ponuja inovativna naravna kozmetika Active Luxe Cosmetics Skrivnost je v revolucionarnem proizvodnem procesu, t.i. metodi prihodnosti, eni najbolj zelenih in okolju prijaznih metod. Ta za razliko od klasičnih ekstrakcijskih metod zagotavlja biološko aktivnost sestavin brez primesi in topil. Bogata s skvalanom, deluje kot naravni lifting

icon-expand Ekološka kozmetika Active Luxe FOTO: Arhiv ponudnika

Po 2 letih razvoja v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo in katedro za farmacevtsko biologijo Univerze v Ljubljani so pri priznanem proizvajalcu naravne kozmetike Derma-Luxe Cosmetics, ki je med uporabnicami poznan že po najboljšem serumu za rast trepalnic Derma-Luxelash, razvili naravno kozmetiko Active Luxe za zvezdniški videz kože. V Sloveniji in v slovenski kozmetični industriji je bil prvič uporabljen superaktivni CO2 za pridobivanje bioaktivnih in najčistejših sestavin iz že dobro poznanih bučnih semen, katerih koristi za kožo so enormne. Naravna kozmetika Active Luxe je tako izjemno bogata s skvalanom, ki je nepogrešljiv pri zaustavljanju procesa staranja kože in krepitvi zaščitne funkcije kože. Idealna rešitev za kožo, obremenjeno z make-upom Največjo obremenitev kože vsekakor občutijo ženske, ki si vsakodnevno na kožo nanašajo ličila. Med njimi tudi igralke, ki morajo zaradi luči in kamer na obraz nanašati težka ličila. Ker to z leti pusti pečat na obrazu, so se morale pogosto odpraviti v tujino, da bi našle idealno naravno kozmetiko za regeneracijo kože. To zdaj ni več potrebno, saj je tudi v Sloveniji končno na voljo naravna kozmetika, ki kožo globinsko obnavlja, regenerira in pomladi. Prva je to naravno kozmetiko poskusila znana slovenska igralka Iva Krajnc Bagola, ki ne skriva navdušenja nad njeno učinkovitostjo.

icon-expand Ekološka kozmetika Active Luxe FOTO: Arhiv ponudnika

“Kot filmska in gledališka igralka uporabljam veliko težkih ličil, ki dnevno obremenjujejo mojo kožo. Zato sem pri izbiri osebne kozmetike za nego kože še toliko bolj previdna. Pomembno mi je, da je kozmetika naravna in koži prijazna. Da mojo kožo regenerira, neguje in razbremeni. Tako lahko vedno samozavestno začnem nov dan. Naravna kozmetika Active Luxe, razvita in narejena v Sloveniji, je zame čisti dokaz kakovosti”, je povedala Iva Krajnc Bagola. 30-dnevna garancija na zadovoljstvo Tudi vi dnevno obremenjujete svojo kožo? Je vaša koža nagnjena h gubam, izsušena, neelastična ali občutljiva? Potem imate verjetno porušeno funkcijo hidro lipidne bariere. Čas je, da razmislite o vključitvi popolnoma novih izdelkov in sestavin za nego kože v svojo lepotno rutino. Inovativna naravna kozmetika Active Luxe Cosmetics je namenjena vsem, ki želite učinkovito anti-age kozmetiko in pri tem ne želite dodatno obremenjevati kože in okolja. Rezultat redne uporabe je vidno pomlajena in sveža koža, razlika pa je vidna že po prvem nanosu. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, ga lahko brez pojasnila vrnete, in dobili boste povrnjeno kupnino.

icon-expand Ekološka kozmetika Active Luxe FOTO: Arhiv ponudnika