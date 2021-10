To naredite vsako jutro in podaljšajte svoje trepalnice

Naravne trepalnice morajo biti zdrave

Najhitreje delujoči naravni stimulator za rast trepalnic je klinično preizkušen serum, ki blagodejno deluje na trepalnico v korenu in s tem pospeši njeno rast. Trepalnice se zaradi škodljivih vplivov okolja, ličil in umazanije vsakodnevno lomijo in izpadajo. Zaradi vseh teh dejavnikov ne zrastejo tako, kot bi si želeli. Serum za rast trepalnic ustvari tanek zaščitni sloj, ki trepalnice varuje in s tem zmanjša lomljenje in izpadanje. Na 100 % varen in naraven način vam pomaga do idealnih trepalnic, ki ste si jih vedno želeli. Zaradi naravne formule, ki je klinično preizkušena in dermatološko potrjena, je primeren za uporabo na občutljivih očeh in ne povzroča draženja ali pekočega občutka.