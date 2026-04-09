To ni le nakup: tako lahko pomagate otrokom v stiski

Ljubljana, 09. 04. 2026 00.15 pred 20 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
ES CSR26 Lifestyle feed 01

Eurospin že deveto leto zapored sodeluje z Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) pri podpori otrokom in mladostnikom po vsej Sloveniji. Tokratna dobrodelna kampanja postavlja v ospredje pomen sprejemanja drugačnosti in grajenja pristnih medosebnih odnosov.

V Eurospinu vsako leto pripravijo posebno dobrodelno kampanjo, ki ni namenjena le zbiranju sredstev, temveč tudi ozaveščanju o pomembnih družbenih temah. Po lanski kampanji, ki je izpostavljala vrednote, letošnja nagovarja eno ključnih kompetenc sodobne družbe – sprejemanje drugačnosti ter pogum za povezovanje. "Biti drugačen pomeni le to, da nisi enak večini – in prav v tem je lahko velika vrednost. Otroci skozi odnose razvijajo socialne in čustvene veščine, ki so ključne za vključujočo družbo," poudarja doc. dr. Žan Lep, socialni psiholog in strokovni sodelavec kampanje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Eurospinu so letos oblikovali koncept Superspakov – prikupnih likov, ki otroke spodbujajo k povezovanju. Balder (pogum), Lina (posluh), Hela (potrpežljivost) in Varun (sprejemanje) predstavljajo temeljne socialne veščine, ki otrokom pomagajo graditi prijateljstva. Superspaki so na voljo kot obeski prijateljstva v paru, pri čemer otrok enega obdrži, drugega pa podari – kot simbol prvega koraka k novemu prijateljstvu.

ES CSR26 Lifestyle feed 01

Z nakupom Eurospinovih Superspakov prispevate 1,00 EUR Zvezi prijateljev mladine Slovenije za TOM telefon, ki otrokom in mladostnikom nudi brezplačno, anonimno in zaupno svetovanje v stiski. Cena kompleta dveh okraskov je 1,00 EUR.

ES CSR26 Lifestyle feed 01

V Eurospinu se zavedajo svoje družbene odgovornosti in pomena dolgoročnega vpliva na skupnost. "Naše dobrodelne kampanje niso namenjene le pomoči, temveč tudi spodbujanju razmisleka o pomembnih družbenih temah. Letos želimo otroke in odrasle spodbuditi k večji odprtosti, razumevanju in sprejemanju drugačnosti, saj verjamemo, da prav to gradi bolj povezano družbo," je povedala Natalija Pagon, direktorica marketinga v podjetju Eurospin Eko, d. o. o.

ES CSR26 Lifestyle feed 01

Osnovni cilj ZPMS, partnerske organizacije pri projektu, je izboljšanje kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin ter zaščita njihovih pravic. Pomemben del njihovega delovanja predstavlja tudi podpora otrokom v stiski, kjer ima TOM telefon ključno vlogo. "TOM telefon je prostor zaupanja, kamor se otroci lahko obrnejo, ko potrebujejo pogovor ali pomoč. Veseli smo, da Eurospin s svojo kampanjo prispeva k ohranjanju in razvoju te pomembne podpore," je dodala Darja Groznik, predsednica ZPMS.

ES CSR26 Lifestyle feed 01

PAMETNI NAKUP Z NOTO DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

Eurospin je prepoznaven po kakovostnih izdelkih lastnih blagovnih znamk in svoji zavezanosti k ustvarjanju dodane vrednosti tako za svoje kupce kot za širšo družbo. Pametni nakup je veliko več kot samo nizka cena. Je premišljena odločitev, ki združuje dobre sestavine, skrbno izbrane dobavitelje in odgovorno upravljanje stroškov. S svojimi dobrodelnimi iniciativami pa že vrsto let aktivno prispeva k izboljšanju življenjskih pogojev otrok in družin v Sloveniji.

ES CSR26 Lifestyle feed 01

POVEZOVALNA VLOGA ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE (ZPMS)

V ZPMS delujejo kot dobro delujoča mreža lokalnih društev in zvez širom Slovenije. S svojim socialnovarstvenim in humanitarnima programoma zagotavljajo finančno, materialno in psihosocialno pomoč otrokom in družinam v stiski. Z odličnimi izobraževalnimi in podpornimi programi zagotavljajo kakovostno preživljanje prostega časa, letovanja in zimovanja, spodbujajo raziskovanje in umetniško ustvarjanje. S participacijo otrok in programi zagovorništva pa sodelujejo pri pripravi dokumentov in zakonskih aktov, kampanj in informiranju javnosti o aktualnih temah na področju otrok, mladostnikov in družine. To dosegajo s kvalitetnim partnerstvom s svojimi uporabniki in podporniki.


Naročnik oglasne vsebine je Eurospin.

eurospin zpms otroci v stiski
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
