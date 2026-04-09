To ni le nakup: tako lahko pomagate otrokom v stiski

V Eurospinu vsako leto pripravijo posebno dobrodelno kampanjo, ki ni namenjena le zbiranju sredstev, temveč tudi ozaveščanju o pomembnih družbenih temah. Po lanski kampanji, ki je izpostavljala vrednote, letošnja nagovarja eno ključnih kompetenc sodobne družbe – sprejemanje drugačnosti ter pogum za povezovanje. "Biti drugačen pomeni le to, da nisi enak večini – in prav v tem je lahko velika vrednost. Otroci skozi odnose razvijajo socialne in čustvene veščine, ki so ključne za vključujočo družbo," poudarja doc. dr. Žan Lep, socialni psiholog in strokovni sodelavec kampanje.

V Eurospinu so letos oblikovali koncept Superspakov – prikupnih likov, ki otroke spodbujajo k povezovanju. Balder (pogum), Lina (posluh), Hela (potrpežljivost) in Varun (sprejemanje) predstavljajo temeljne socialne veščine, ki otrokom pomagajo graditi prijateljstva. Superspaki so na voljo kot obeski prijateljstva v paru, pri čemer otrok enega obdrži, drugega pa podari – kot simbol prvega koraka k novemu prijateljstvu.

Z nakupom Eurospinovih Superspakov prispevate 1,00 EUR Zvezi prijateljev mladine Slovenije za TOM telefon, ki otrokom in mladostnikom nudi brezplačno, anonimno in zaupno svetovanje v stiski. Cena kompleta dveh okraskov je 1,00 EUR.

V Eurospinu se zavedajo svoje družbene odgovornosti in pomena dolgoročnega vpliva na skupnost. "Naše dobrodelne kampanje niso namenjene le pomoči, temveč tudi spodbujanju razmisleka o pomembnih družbenih temah. Letos želimo otroke in odrasle spodbuditi k večji odprtosti, razumevanju in sprejemanju drugačnosti, saj verjamemo, da prav to gradi bolj povezano družbo," je povedala Natalija Pagon, direktorica marketinga v podjetju Eurospin Eko, d. o. o.

Osnovni cilj ZPMS, partnerske organizacije pri projektu, je izboljšanje kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin ter zaščita njihovih pravic. Pomemben del njihovega delovanja predstavlja tudi podpora otrokom v stiski, kjer ima TOM telefon ključno vlogo. "TOM telefon je prostor zaupanja, kamor se otroci lahko obrnejo, ko potrebujejo pogovor ali pomoč. Veseli smo, da Eurospin s svojo kampanjo prispeva k ohranjanju in razvoju te pomembne podpore," je dodala Darja Groznik, predsednica ZPMS.

PAMETNI NAKUP Z NOTO DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

Eurospin je prepoznaven po kakovostnih izdelkih lastnih blagovnih znamk in svoji zavezanosti k ustvarjanju dodane vrednosti tako za svoje kupce kot za širšo družbo. Pametni nakup je veliko več kot samo nizka cena. Je premišljena odločitev, ki združuje dobre sestavine, skrbno izbrane dobavitelje in odgovorno upravljanje stroškov. S svojimi dobrodelnimi iniciativami pa že vrsto let aktivno prispeva k izboljšanju življenjskih pogojev otrok in družin v Sloveniji.

POVEZOVALNA VLOGA ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE (ZPMS)