'To ni le protikorupcijsko tveganje. Obstaja tudi sum napeljevanja h kaznivemu dejanju'

Da bo prva dama stranke DeSUS morala na mizo položiti vse račune in dokazati, da ni šlo za konflikt interesov, pritiskajo tudi koalicijski partnerji. Bolj, kot Pivčeva odlaša s pojasnili, več očitkov prihaja na dan. "Kako naprej, bo moral povedati premier Janša," pravi predsednik državnega zbora in drugi človek SMC Igor Zorčič. Še bolj neizprosni do Pivčeve so nekateri člani njene lastne stranke, češ da to ni le protikorupcijsko tveganje, obstaja lahko tudi sum napeljevanja h kaznivemu dejanju.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:17 audio-control-play-line Iz 24UR: Negotova prihodnost ministrice 02:53 audio-control-play-line Iz 24UR: Ministrica odlaša s pojasnili icon-chevron-left icon-chevron-right