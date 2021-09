Poslanka SDS Mojca Škrinjar je v odzivu na včerajšnje proteste dejala, da je šlo za napad na demokracijo, napad na javno zdravstvo in lastnino. Dodala je, da je bilo njihovo delo včeraj ovirano zaradi nasilnih protestov ter da so se počutili ogroženo, ker se je nasilje pred parlamentom stopnjevalo. "To ni način, da se izraža volja ljudi, načini so drugi. To je oster protest naše stranke proti takemu načinu izražanja mnenj," je dodala.

Poslanec SMC Gregor Perič je dejal, da v stranki podpirajo pravico do izražanja mnenj in protesta, a da je potrebno postaviti jasne meje in piko tam, kjer se ustvarja škoda in ovira delovanje institucij. Poudaril je, da bi si želel živeti v državi, kjer se znamo zmeniti in nestrinjanje izraziti na način, da se noben ne bo počutil ogroženega. "Dajemo jasno sporočilo, da obsojamo tovrstna dejanja in da ne porabimo preveč energije z iskanjem krivca in da iščemo rešitve. Boljše rešitve kot cepljenje in da se testiramo na žalost ni."

Generalni sekretar stranke SAB Jernej Pavlič je prav tako dejal, da v stranki ostro obsojajo razgrajanje, uničevanje lastnine, napade na DZ in policiste."Kot kaže je šlo za organizirano akcijo posameznikov, ki so izrabili miroljuben protest," je dodal. V stranki so že vložili zahtevo za sklic odbora za zdravstvo, in sicer zahtevajo ukinitev treh pogojev pct, ki so po njihovem mnenju neživljenjski in jih ni mogoče izpolnjevati. To je pct za obisk zdravnika, za javni promet in dostop do bencinskih črpalk.

Se je pa odzval tudi predsednik republike Borut Pahor. "Dialog in protesti ja, nasilje ne. Glede tega moramo biti popolnoma enotni, ker nasilje ogroža vse nas. Vsa različna stališča lahko svobodno izrazimo le na dostojen in miren način," je poudaril in dodal "vselej sem pripravljen na dialog o vseh pomembnih vprašanjih za našo skupnost. Razumem tudi, da smo spričo težav in omejitev, ki jih virus prinaša v naša življenja, vsi utrujeni in marsikomu zmanjka potrpljenja. Vendarle pa od sogovornikov upravičeno pričakujem, da se bodo odrekli vsakršnemu nasilju."