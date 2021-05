Kirn o izobešenju izraelske zastave: 'To niso poteze, ki odlikujejo kredibilno zunanjo politiko'

Da namerava Vlada RS na pročelju Gregorčičeve ulice izobesiti izraelske zastave, na drugi strani iste zgradbe – v uradu predsednika republike – po naših informacijah niso vedeli ničesar.

Da to ni najboljša diplomatska poteza, podobno kot šef državnega zbora Igor Zorčič in predsednik Borut Pahor, opozarja tudi nekdanji slovenski veleposlanik v ZDA Roman Kirn: "Nepremišljena manifestacija enostranske podpore vlade Izraelu, v sicer dolgotrajnem palestinsko-izraelskem sporu."

Diametralno nasprotna sporočila treh državnikov kaže tudi neuskajenost slovenske zunanje politike in soliranje predsednika vlade, sicer tesnega političnega zaveznika aktualnega izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, opaža naš sogovornik. Tu pa je še prelom z idejami o slovenskem priznanju Palestine, o čemer sta razmišljali prejšnji vladi, a se naposled za to nista odločili. "Ta poteza odraža tudi nekonsistentno, nenačelno držo v siceršnjem stališču Slovenije do bližnjevzhodne krize. Videti je namreč, kot da Slovenija skače iz ene skrajnosti v drugo. Iz enostranske podpore Palestini v enostransko podporo Izraelu. To niso poteze, ki odlikujejo kredibilno zunanjo politiko," doda Kirn.

Izraelska zastava izobešena tudi v Avstriji, Nemčiji in na Češkem

Podobno kot na pročelju slovenske vlade je sicer Izraelska zastava zaplapolala tudi na strehi urada avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza. Na praškem gradu jo je izobesil tudi češki predsednik Miloš Zeman. Vladajoča stranka nemške krščanske unije pa jo je razobesila pred svojim štabom.

"Podpiram sporočilo. Izrael je prijateljska država. Hamas je na listi terorističnih organizacij. Tako da sta odločitev in poteza popolnoma na mestu," meni obrambni minister in predsednik NSi Matej Tonin, ki v tem ne vidi pretiranega obrata slovenske zunanje politike. Medtem ko drugi podpredsednik in prvak SMC Zdravko Počivalšek o tem molči. "Nikoli se ne spomnim, da bi bila zunanja politika usmerjena v smer, da bi podpirala aktivnosti terorističnih organizacij," še dodaja Tonin.