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To poletje si vsi želijo "hladno posteljo": trend, ki osvaja spalnice

Ljubljana, 21. 07. 2026 14.19 pred 19 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
JYSK

Če se vsako noč spreminjate v "človeški radiator", niste sami. Vse več ljudi poleti težko zaspi zaradi vročine, potenja in vzmetnic, ki zadržujejo toploto. Strokovnjaki opozarjajo, da mora telo ponoči znižati telesno temperaturo, da se dobro spočije, zato zračni materiali in hladilne plasti postajajo največji trend v spalnicah leta 2026.

Dobra novica? Novi JYSK izdelki za spanje so zasnovani posebej za "vroče spalnice" – od gel nadvložkov za vzmetnice in hladilnih vzglavnikov do lahkih poletnih odej in posteljnine iz naravnih materialov.

JYSK

Nova pravila za poletni spanec: manj grelnih materialov in več zraka

V zadnjih letih je "hladilni spanec" postal eden največjih trendov v interjeru, vendar strokovnjaki poudarjajo, da pravi hladilni učinek ne izvira le iz "hladnega občutka" na dotik, temveč iz zračnosti in kroženja zraka skozi vso noč.

Zato so to sezono najbolj iskani:

- gel nadvložki za vzmetnice

- lateks sloji

- bambusova vlakna

- lahke lanene poletne odeje

- posteljnina od lahkega bombaž

JYSK

Trend TikToka, ki je prišel tudi v spalnice: "hladna postavitev postelje"

Spalnica ni več le prostor za spanje, temveč pravi mini wellness prostor. Videoposnetki s triki za "hladno spalno rutino" zbirajo milijone ogledov na družbenih omrežjih – od hladilnih vzglavnikov do večplastnega videza "hotelske postelje", ki je videti razkošno in pomaga telesu, da se ponoči manj segreje.

Prav zato JYSK to sezono predstavlja več aktualnih izdelkov, ki ustrezajo novim potrebam in spalnim navadam.

JYSK

Vzglavniki, ki menjajo strani – in temperaturo

Če obstaja en poletni ritual, ki ga vsi poznamo, je to, da sredi noči obrnemo vzglavnik na "hladno stran". Zato hladilni vzglavniki postajajo eden najbolj iskanih izdelkov za spanje poleti.

Med njimi izstopajo posebni vzglavniki, vsak z drugačnim pristopom k udobnejšemu spanju v toplejših nočeh.

SOGNDAL vzglavnik ima hladilno gel stran, ki zagotavlja takojšen občutek hlajenja, druga stran pa ostaja klasična, zato jo je mogoče enostavno prilagoditi glede na temperaturo in želje. Gel plast pomaga absorbirati in odvajati toploto, posebna tkanina pa daje naravno hladnejši dotik.

JYSK

Poseben vzglavnik VONGSEN, zahvaljujoč majhnim zračnim kanalom v jedru, ki omogočajo boljši pretok zraka, pomaga zmanjšati zadrževanje toplote ponoči.

Njegova prevleka ima lastnosti proti pršicam in jo je mogoče prati pri 40C, kar je še posebej praktično v toplejših mesecih.

Poleg tega, da so hladilni vzglavniki udobnejši v toplih nočeh, so postali tudi del vse bolj priljubljenega trenda "spalnega wellnessa", pri katerem spalnica postane prostor za boljši počitek in okrevanje organizma.

JYSK

Lahke lanene odeje za vroče noči

Med vročinskimi vali mnogi ljudje zamenjajo težke odeje z lažjimi in bolj zračnimi možnostmi, ki ponoči bolje uravnavajo temperatoro.

Med trenutnimi izbirami izstopa lanena odeja, ki zaradi naravnih materialov zagotavlja bolj zračen in udoben občutek med spanjem. Lan je znan po dobrem odvajanju vlage in boljšem kroženju zraka, zato je še posebej priljubljen poleti.

Za tiste, ki se zbudite sredi noči: nadvložki iz gela nove generacije

Ena največjih težav poleti je vzmetnica, ki "zadržuje" toploto. Zato so vse bolj priljubljene vzmetnice z gelom in nadvložki, ki odvajajo odvečno toploto in izboljšujejo pretok zraka.

Med novostmi izstopa vzmetnica z gel peno, ki se prilagaja telesu in enakomerno porazdeli telesno težo, s čimer zmanjša pritisk na mišice in sklepe. Odprta celična struktura in gel delci v peni povečajo pretok zraka in učinkovito odvajajo odvečno toploto.

Za tiste, ki želijo osvežiti svojo obstoječo vzmetnico, ne da bi kupili novo, je zanimiva izbira nadvložek iz gel pene GURSKEN ki združuje mehkejši občutek in hlajenje v toplih nočeh.

Če imate raje bolj naravne materiale, je vzmetnica iz lateksa še posebej zanimiva, saj je lateks znan po svoji zračnosti in boljšem prezračevanju kot klasična spominska pena.

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Ni vse v vzmetnici: posteljnina zdaj igra pomembno vlogo

Raziskave kažejo, da je material posteljnine tisti, ki lahko med vročinskimi valovi naredi največjo razliko.

Najbolj zaželene v tej sezoni so:

- Lan

- Viskoza od bambusa

- Saten

- Lahki bombaž

- Bombažni krep

Takšni materiali bolje dihajo, se manj oprijemajo telesa in pomagajo uravnavati vlago ponoči.

JYSK

Poletni luksuz, ki ima dejansko smisel

Medtem ko so bili hladilni" izdelki včasih rezervirani za luksuzne hotele, so danes na voljo kot del vsakdanjega življenja. Prav zato hladilni detajli v spalnici postajajo nova poletna obveznost – skoraj tako pomembna kot klimatska naprava.


Naročnik oglasne vsebine je JYSK.

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