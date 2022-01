To potrebuje vsak avto: zmanjšajte tveganje nesreč z magnetnim držalom za telefon

Z magnetnim držalom za mobitela boste imeli obe roki trdno na volanu, pregledno cesto in prijetno vožnjo!

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Magnetna držala za mobitele so najboljša kombinacija varnosti, udobja in stabilnosti za vaš mobitel in vas med vožnjo. Njihova namestitev je preprosta, ne zahteva dodatnih orodij ali strokovnega znanja. Postavi se jih lahko kamor koli, v le nekaj korakih. MagnetiX magnetno držalo za mobitel, sodeč po izkušnjah uporabnikov, je eno najboljših držal, ki jih lahko najdete na trgu. Za to sta dva glavna razloga: mobitel ostane na mestu tudi na najbolj razgibanih gorskih cestah in vam med vožnjo ne ovira pogleda.

icon-expand MagnetiX FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand MagnetiX FOTO: Arhiv ponudnika

Privoščite si mir in udobje med dolgimi in kratkimi vožnjami z avtomobilom. MagnetiX omogoča varno in enostavno telefoniranje v avtomobilu. To je vaša najboljša izbira, ker: - Združljiv je z vsemi modeli mobitelov - Ima sodoben in minimalističen dizajn - Postavi se v nekaj potezah - Lahko se postavi pod katerim koli kotom in v kateri koli položaj Nič več izgubljanja na neznanih poteh Glavni namen držala je poleg klicanja tudi enostavno sledenje navigaciji in GPS-u. MagnetiX zagotavlja popoln pregled zaslona mobitela in navigacije. Zaslon ne bo oviral ročajev držala, z rahlim pritiskom na telefon pa lahko prilagodite kot gledanja. Z eno roko boste lahko povečali in pomanjšali navigacijo ter spremenili lokacijo.

icon-expand MagnetiX FOTO: Arhiv ponudnika

Poleg modernega videza, ki bo polepšal notranjost vašega avtomobila, ga odlikuje tudi vrhunska kakovost izdelave. Izdelana je iz trdnih materialov, ki zagotavljajo dolgotrajno uporabo brez obrabe. Pomembno je poudariti, da njegova samolepilna podloga ne bo poškodovala notranjosti vašega vozila, hkrati pa zagotavlja močno in trdno oporo držalu in mobitelu. >> Večja prilagodljivost in večja varnost med vožnjo << To praktično držalo vam omogoča, da se popolnoma osredotočite na cesto in vožnjo ter tako zmanjšate nevarnost nesreč. Omenili bomo še nekaj prednosti MagnetiXa: - Mobitel ostane na dosegu roke - Ni obračanja na poti in izgubljanja časa - Mobitel je zaščiten pred udarci in zlomi - Udoben položaj voznika med vožnjo

icon-expand MagnetiX FOTO: Arhiv ponudnika

Zakaj se MagnetiX splača kupiti iz več razlogiv? Poleg vseh naštetih prednosti se lahko to magnetno držalo za mobitel pohvali še z eno – cenovno je dostopno za vsak žep! A presenečenj še ni konec! Trgovina Flamingoshop se je odločila razveseliti prvih 100 bralcev xxx portala in jim pripravila 50% popust. Še niste slišali za Flamingoshop? Je edinstvena trgovina, kjer so kupci vedno na prvem mestu. Zato skuša spremeniti način online nakupovanja in ga narediti dostopnega vsem. S svojim varnim in zanesljivim poslovanjem neprestano beleži rast novih uporabnikov. Poleg tega statistika kaže, da se vrne kar 93 % kupcev, kar je zadosten dokaz o povezanosti znamke Flamingoshop s kupci. Pokaže tudi, kaj ljudje mislijo o blagovni znamki, katere izdelki olajšajo in izpopolnijo naše življenje. In ne pozabite, MagnetiX magnetnega držala za mobitel ni mogoče najti v običajnih trgovinah. Naročite ga lahko samo preko uradne spletne strani Flamingoshop.

icon-expand MagnetiX FOTO: Arhiv ponudnika