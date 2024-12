To se danes dogaja z nekoč izrazito premogovniškim Zasavjem

Vse hujše naravne ujme in katastrofe dajejo jasno vedeti, da je zeleni prehod nujen, če želimo ohraniti naš planet. Osnova zanj je opuščanje rabe fosilnih goriv in sočasen prehod na izkoriščanje obnovljivih virov energije. V teoriji je načrt torej jasen, a zavedati se je treba, da opuščanje rabe fosilnih goriv vključuje tudi opuščanje njihove proizvodnje, od katere pa so odvisne cele regije.

Z Mehanizmom za pravični prehod Evropska komisija regije in sektorje v Uniji spodbuja k opuščanju rabe fosilnih goriv in porabi razvojnih sredstev Sklada za pravični prehod za prehod v trajnostno in nizkoogljično družbo. Mehanizem zmanjšuje razvojne razlike med evropskimi regijami s spodbujanjem gospodarske preobrazbe in diverzifikacije gospodarstva v premogovnih regijah, ki jih bo opuščanje rabe fosilnih goriv v prehodu na podnebno nevtralnost najbolj prizadel. V Sloveniji sta v mehanizem vključeni Zasavska in Savinjsko-šaleška regija, ki imata različne ukrepe in razvojne potrebe, opredeljene v Območnih načrtih za pravični prehod.

Črpanje sredstev iz Sklada za pravični prehod je opredeljeno v Območnem načrtu za pravični prehod Zasavske premogovne regije (ONPP), v katerem je določeno, da se bo Pravični prehod Zasavja podprl na štirih področjih, in sicer na energetiki, gospodarstvu, izboljšanju povezljivosti regije in človeških virih. S sredstvi iz Sklada za pravični prehod je tako podprtih že pet strateških projektov , ki bodo prispevali k tranziciji Zasavja. To so:

- 4 projekti, ki se izvajajo v okviru ukrepa Trajnostni, prožni in raznoliki gospodarski razvoj (ONPP) in so namenjeni izboljšanju pogojev za razvoj gospodarstva, krepitvi malih in srednje velikih podjetij ter razvojnim projektom velikih podjetij z odločujočim regionalnim vplivom: Obrtno industrijska cona (OIC) Lakonca, Ekonomsko poslovna cona (EPC) II Kisovec, Obrtna cona (OC) Rudnik in Podjetniški inkubator 'Kompreshaus'.

- Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje brezogljičnih tehnologij (Center DUBT), ki ga izvaja Kemijski Inštitut in s katerim bo Zasavje pridobili prvo javno znanstveno raziskovalno institucijo, kjer bosta delovala dva samostojna laboratorija: Laboratorij za razvoj, pripravo in testiranje baterij ter Laboratorij za reakcijsko inženirstvo pretvorb ogljikovega dioksida in vodika.

"To je rezultat usklajenega delovanja med regijo in državnimi organi. Od skupno 75 milijonov evrov, ki so namenjeni Zasavju, je 83 % sredstev že razpisanih in na voljo upravičencem. Projektom pa je bilo dodeljenih že dobrih 50 % sredstev SPP."

"Z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da proces pravičnega prehoda v Zasavski regiji uspešno napreduje na vseh ravneh. Na Regionalni razvojni agenciji Zasavje smo ponosni na sodelovanje z organi na državnem in evropskem nivoju, predvsem z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR), ki opravlja ključno vlogo organa upravljanja, ter z ministrstvi, ki skrbijo za pripravo razpisov," je z dosedanjim delom zadovoljen tudi Martin Šikovc , v. d. direktorja RRA Zasavje, ki dodaja, da je še posebej ponosen nad angažmajem zasavskih deležnikov, ki so se odzvali na razpise in pripravili napredne projekte, usmerjene "v trajnostni razvoj, razogljičenje industrije, podporo lokalnim podjetjem in posodobitev infrastrukture." Prepričan je, da to predstavlja osnovo za dolgoročno pozitivne spremembe v regiji.

Tudi CPP Zasavje izraža zadovoljstvo nad izjemnim odzivom na razpise in aktivnim vključevanjem deležnikov v proces Pravičnega prehoda Zasavja. "Veseli nas, da se v proces aktivno vključujejo predstavniki različnih sektorjev in organizacij ter da na naših dogodkih poteka intenziven prenos znanja in izkušenj. Poleg tega se vse bolj povezujemo z mednarodnim okoljem. Skupaj obravnavamo napredne vsebine, razvijamo projektne koncepte in sodelujemo v evropskih razvojnih programih," pojasni Kristijan Adamlje , strokovni sodelavec Centra, ki izvaja širok spekter aktivnosti za podporo pravičnemu prehodu regije. V procese pravičnega prehoda vključuje širok nabor deležnikov različnih ciljnih skupin ter vzpostavlja prostor za izmenjavo znanj, izkušenj, informacij, potreb in idej. Na ta način spodbuja razvoj odprtega in sodelovalnega okolja in Zasavje usmerja v evropski in globalni prostor.

CPP Zasavje izpostavljen kot prvi primer dobre prakse

Dosedanji dosežki Zasavja so bili predstavljeni na Regionalni konferenci Pravičnega prehoda Zasavja, ki je potekala 14. novembra 2024 v organizaciji RRA Zasavje. Poleg predstavnikov lokalnih in državnih institucij so se je udeležili tudi predstavniki ukrajinskega premogovnega mesta Sheptytskyi, ki so s slovenskimi kolegi podelili lastne izzive ter načrte za prihodnost, ter predstavniki organizacije Brand Media Bulgaria, ki izvaja projekt o pravičnem prehodu premogovno odvisnih regij v Bolgariji 'Transition OPportunities for JOBS creation and career development (TOP JOBS)'. Projekt obravnava skrbi lokalnih prebivalcev, povezane z naraščajočo brezposelnostjo, revščino in zmanjševanjem poklicnih priložnosti za mlajše generacije, hkrati pa izpostavlja prispevek kohezijske politike EU v premogovno odvisnih regijah. Začeli so z izvajanjem novinarskih obiskov pri uspešnih prejemnikih sredstev iz EU in kot prvi primer dobre prakse izpostavili prav CPP Zasavja.

Tudi v 2025 se Zasavju obeta kopica novih projektov, velik poudarek bo namenjen mladim

A kot pravijo v RRA Zasavje in CPP Zasavje, regija ne sme zaspati na osvojenih lovorikah, temveč si še naprej prizadevati za razvoj. V okviru Mehanizma za pravični prehod so tako že načrtovani novi razpisi za Zasavje na več področjih. "Gledamo naprej z veliko optimizma, saj pričakujemo nadaljnje uspešno črpanje sredstev in spremljanje razvojnih projektov, ki bodo pripomogli k preobrazbi regije v vzdržno, inovativno in socialno vključujočo skupnost," pravi Martin Šikovc, v. d. direktorja RRA Zasavje. "V letu 2025 si prizadevamo preseči 90 % razpisanih sredstev in dodeliti več kot 80 % sredstev projektom," je optimistična tudi Maja Čepič Žnidar z RRA Zasavje, ki posebej izpostavi odziv gospodarstva na razpis za produktivne naložbe, kjer je število prijavljenih projektov preseglo pričakovanja, njihova skupna vrednost pa bistveno presega razpoložljiva sredstva