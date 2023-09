'To so fantje, ki so izjemno dobrodelni. Nikogar ni bilo treba prepričevati'

"Ne pozabite na nas." To so besede, s katerimi ljudje, ki so jim plazovi in poplave vzeli vse, opozarjajo na svojo stisko. A ljudje niso pozabili in to dokazuje tudi dejstvo, da je bila dobrodelna tekma Zvezde nogometa za žrtve poplav na stadionu Stožice, ki sprejme 16.000 gledalcev, razprodana v manj kot dveh dneh. "Pozitivno sem presenečen. Mislim, da karte še nikoli niso pošle tako hitro," pravi pobudnik in organizator tekme ter predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki je poskrbel, da se bodo na naši zelenici 15. septembra na prijateljski tekmi z dobrodelno noto pomerila nekatera največja imena v nogometnem svetu.

Kaj nas torej čaka prihodnji petek? Dobrodelno tekmo Zvezde nogometa za žrtve poplav bo od 20. uri prenašala tudi naša televizija, predsednik Uefe in organizator tekme Aleksander Čeferin pa je v oddaji 24UR ZVEČER med drugim razkril, da bo po zadnjih podatkih poleg v Sloveniji tekmo mogoče gledati še v 28 drugih državah. "Zadnja je v sredo pravice kupila Portugalska televizija," je povedal. Pravi, da je bil nad odzivom presenečen: "Mislim, da karte še nikoli niso pošle tako hitro. Bil sem pozitivno presenečen." Donacije pa da prihajajo od vsakodnevno, solidarnost pa da ni zajela le navadne ljudi, temveč tudi korporacijsko področje. "Take enotnosti že dolgo nisem videl in sem tega zelo vesel," je dejal. Donacije medtem prihajajo tako iz tujine kot tudi iz Slovenije. Verjame, da bodo vsi veseli, ko bodo naposled razglasili, koliko je zbranih sredstev.

icon-expand 'Tako hitro niso karte pošle še nikoli. Bil sem pozitivno presenečen' FOTO: Damijan Žibert

Ob tem pa bodo pazili, da bodo donatorska sredstva tudi resnično romala v roke tistih, ki denar resnično potrebujejo. "Vsak od organizatorjev in soorganizatorjev bo v komisijo imenoval eno osebo, ki bo spremljala kam gre vsak zbrani evro. Tu ne bomo ničesar prepuščali naključju. Privoščiti si ne smemo niti najmanjše nepravilnosti," je jasen. 'Veselimo se tega simbola enotnosti, to bo eksplozija pozitivne energije'

Za žrtve poplav lahko donirate tudi s poslanim SMS-sporočilom POMAGAM5 na 1919.

Meni, da mora vsak pomagati v okviru svojih zmožnosti, sam pa da se je pomoči lotil z organiziranjem dobrodelne tekme, ker meni, da lahko le on v Slovenijo pripelje tako velika imena iz sveta nogometa. Drugi pa naj pomagajo na druge načine. "Vesel sem, da je v Sloveniji tako velika solidarnost." Na tekmi bodo medtem nastopili tudi nogometaši svetovnega formata. "To so fantje, ki so izjemno dobrodelni, če gre za dobro stvar, so vedno pripravljeni pomagati. Seveda odločitve Uefe nanje neposredno ne vplivajo, sem pa v teh letih z njimi stkal oseben prijateljski odnos, zato so se še raje odzvali," pravi, a ob tem poudarja, da gre predvsem za zares dobre ljudi, ki z veseljem pomagajo.

icon-expand FOTO: Damijan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Povedal je tudi, da je v sredo govoril z nogometašem Mariom Mandžukićem, ki da je bil navdušen in vesel, da ga niso pozabili. Tudi nogometaša Gianluigija Buffona, po mnenju številnih enega najboljših vratarjev, ni bilo treba preveč prepričevati, pravi. "Pravzaprav nikogar od igralcev ni bilo treba prepričevati. Le trije ali štirje igralci niso mogli priti na tekmo, a vsi iz objektivnih razlogov. Gigi pa je resnično izjemno dober fant, ki z veseljem sodeluje na takšnih humanitarnih dogodkih." Vse karte je bilo treba medtem kupiti, med njimi ni bilo takšnih, ki bi jih lahko zastonj razdali povabljenim posameznikom. Tudi Čeferin je sam kupil 10 kart, po njegovih informacijah pa sta karte kupila tudi predsednik vlade Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon. "Prav je, da so karto kupili vsi. Tu se ne moremo pogovarjati, da bi nekdo nekomu uredil karto oz. da bi bil povabljen. Nihče ni niti spraševal po zastonj karti, kar je odlično," je dejal.

Meni, da bo to za vse ljubitelje nogometa tekma igralcev, "ki so bili svetovni prvaki, ki so zmagali Ligo prvakov, ki so bili največji svetovni zvezdniki". "Vsi, ki imamo radi nogomet, se seveda veselimo nogometa, ampak hkrati se nas večina veseli tudi eksplozije pozitivne energije, simbola enotnosti. Ne verjamem, da lahko na takšno tekmo kdo pride z negativno energijo," je dejal. 'Dajmo se zavedati, da je narava pomembna. Brez nje sveta ne bo' Ob tem je poudaril, da bi morali veliko bolje skrbeti za naravo: "Premalo se ukvarjamo z ekologijo, preveč je izjav in premalo dejanj. Stvari, ki se dogajajo po svetu so na nek način reakcija na to, kar počnemo z naravo. Dajmo se torej zavedati, da je narava pomembna in da moramo nanjo paziti, saj brez nje sveta ne bo."

icon-expand 'Takšne enotnosti že dolgo nisem videl. Tega sem zelo vesel' FOTO: Damijan Žibert

Kakšen pa je bil odziv ljudi v tujini, ko so do njih prišli posnetki iz poplavljene Slovenije? Predsednik Uefe pravi, da so bili vsi šokirani, spraševali so ga, kako lahko pomagajo. Takrat se je tudi porodila ideja o dobrodelni tekmi, je razkril. Meni, da se je vlad po katastrofalni ujmi, ki je v začetku avgusta opustošila Slovenijo, odzvala dobro. "Občutek imam, da se zelo ukvarjajo s tem, da so se pravočasno aktivirali. O njihovi reakciji imam pozitivno oceno," je povedal ter dodal, da bodo lahko o tem, ali so bili sprejeti uspešni ali ne, govorili šele čez leto ali več. Pohvalil pa je tudi spravljivejši ton opozicije: "Trenutno zagotovo ni čas za politična preigravanja. Čas je za enotnost."

Na vprašanje o aferi poljuba brez privolitve, ki je v zadnjih dneh zatresla nogometni svet in zaradi katerega je odstop predsednika španske nogometne zveze Luisa Rubialesa zahteval celo predsednik španske vlade, pa pravi, da so stvari zdaj v rokah disciplinske komisije Fife. "Sam sem po uradni dolžnosti podpredsednik Fife in zato kot pravnik ne nameravam komentirati njihovega dela. To je neodvisna komisija in to bi izgledal kot pritisk," je pojasnil. Prav tako je dodal, da ne bo ravnal tako kot španska politika, ki je še pred ugotovitvami disciplinske komisije podala svojo oceno. "To se mi ne zdi prav, lahko pa rečem, da je bilo dejanje neprimerno in nespametno," je zaključil Čeferin.