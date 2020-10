To so glavni krivci za prehitro staranje kože

Ste na svojem obrazu opazili prve znake staranja? Res je, da je veliko odvisno od genetike, a za (pre)hitro staranje kože ste lahko delno krivi tudi sami. Tokrat vam predstavljamo nekaj glavnih krivcev za nastajanje gubic, ki se jim morate izogibati, če želite ohraniti mladosten videz!

Kajenje in alkohol Kajenje ne škoduje le vašim pljučem, temveč tudi vaši koži. Če kadite ali se večkrat zadržujete v prostorih, kjer se kadi, je veliko večja verjetnost, da bo vaša koža postala izsušena in s tem se bo povečalo tudi nastajanje novih gub. Poleg tega pa kajenje zmanjšuje količino vitamina C v koži, kar prav tako povzroča prehitro staranje. Če želite ohraniti mladosten videz, se izogibajte tudi pitju alkohola, ki razširja žile in povzroča povečan pretok krvi na površinskem delu kože, to pa povzroča bolj rdeč videz kože. Če dlje časa prekomerno uživate alkohol, se krvne žile trajno okvarijo, kar se pozna tudi na koži obraza. Kapilare in žilice postanejo bolj vidne in koža na pogled starejša.

Sončenje (ja, tudi pozimi!) Pretirano sončenje škoduje vaši koži in vašemu zdravju. Sončenje povzroča, da se kolagen v koži hitreje razgraja, kar pa kožo naredi še starejšo. Sonce kožo izsuši, odvzame ji elastin in proteine ter jo postara. Položaj spanja Če ves čas spite v enem in istem položaju, se vam lahko pričnejo delati gubice. Strokovnjaki odsvetujejo spanje le na enem boku ali le na trebuhu. Položaj glave je tako vedno enak in na določenem delu se lahko koža prične bolj gubati. Če spite na boku, je veliko večja verjetnost za nastanek gub na prsih. Pomembno pa je tudi, da vsako noč dovolj spite. Izraz lepotni spanec namreč ni samo izmišljotina, temveč se ure spanca zares poznajo tudi na vašem obrazu. Zaradi pomanjkanja spanja bo vaša koža hitreje stara in zgubana. Če želite to preprečiti, potem morate vsako noč spati vsaj 8 ur.

Neustrezna nega kože Ali uporabljate kremo proti gubam, pa ne opazite rezultatov? V kolikor ste na svojem obrazu že opazili prve znake staranja, torej gubice, izrazne črte in povešeno kožo, je čas, da končno poiščete ustrezno nego za vaš tip kože. Predlagamo vam, da preizkusite intenzivnopomlajevalno kremo Lux-Factor 4D Hyaluron z izjemno dragoceno hialuronsko kislino, ki lahko nase veže velike količine vode in tako poskrbi za ustrezno navlaženo in napeto kožo.

