To so gležnjarji, ki jih bomo nosili to jesen

To sezono so gležnjarji gotovo tista obutev, s katero poudarite svoj stil. Če ste do zdaj kupovale samo klasične črne ali rjave gležnjarje, boste ob brskanju po novih kolekcijah te obutve na mass.si spoznale novo dimenzijo ’stiliranja’ s tem nepogrešljivim kosom. Izbrali smo nekaj modelov gležnjarjev, ki so to jesen ’must-have’ in v katerih boste z navdušenjem zakorakale v jesenske dni.

Gležnjarji v svetlih odtenkih

Beli ali bež gležnjarji so gotovo najbolj zaželena obutev za to jesen, zato z izbiro teh barv nikakor ne boste zgrešile. Najbolj bodo prišli do izraza, če jih kombinirate z oblačili v enakih barvnih odtenkih. Kdo bi rekel! Za popoln monokromatski videz, nad katerim se letos navdušujejo tudi influenserke, izberite bež gležnjarje Steve Madden ali Bugatti.