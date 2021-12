To so izzivi, ki nam jih pripravlja leto 2022

»Pred nami je leto izjemnih dosežkov, ki pa bodo dosegljivi le pogumnim in tistim, ki bodo zvesti sebi in se bodo hitro odzivali na izzive. Tem bo dobrotnik Jupiter prinesel osvoboditev, priložnosti ter vero in ideje, da bodo lahko situacijo kar najbolje izkoristili,« pravi psihološka astrologinja Teodora s Kosmike . Hkrati pa svari, da Jupiter ni planet, ki bi srečo in lahek zaslužek ponujal posameznikom, ki tavajo v oblakih, temveč prizemljenim ljudem, ki vedo, kaj bi radi dosegli, in zaupajo vase in svoje zmožnosti.

»Združitev Jupitra, ki je 29. decembra vstopil v znamenje ribi, in Neptuna, prav tako v znamenju ribi, od 8. do 12. aprila napoveduje optimizem, dvig na vseh ravneh, brezkončne priložnosti za rast in razvoj na vseh področjih. Na katerem boste najbolj plodni, pa je odvisno od posameznika, glede na njegov osebni horoskop,« pravi astrologinja.

Pomembna vrlina oz. lastnost leta 2022, ki jo imamo vsi, nekateri bolj, drugi manj izraženo, bo intuicija. Če ji bomo sledili, uspeh v letu 2022 ne bo izključen, če pa bomo udrihali proti vetru, nas čaka počasna in predvsem daljša pot do uspeha.

V ospredju leta bodo odnosi. Za začetek nam bo razvoj in napredek v trenutni zvezi onemogočala retrogradna Venera. Imeli bomo občutek, da smo obtičali na mestu, da se zaganjamo v prazno, vendar lahko prav s trudom v tem obdobju na dolgi rok napredujemo v odnosu. Kdor se ne bo pripravljen prilagajati in žrtvovati in povezovati, bo v tem obdobju najbrž (p)ostal samski. Vsi pa se bomo znašli pred določenimi preizkušnjami. »Lahko bomo težko izražali čustva, se počutili ujete v razmerju ali bomo nezaupljivi do novih ljudi oz. odnosov z njimi. Ker je Venera retrogradna v kozorogu, nam lahko prinese karmično lekcijo, v naše življenje se lahko vrnejo ljudje iz preteklosti, morda nesojeni ljubimci, in nam znova premešajo karte,« razloži Teodora s Kosmike. A od njih si ne obetajmo kaj več od epiloga, saj bodo po 29. januarju, ko se Venera znova obrne v direktno gibanje, spet odšli v pozabo.

Dobra novica se je začela pisati 29. decembra, ko je Jupiter, eden najsrečnejših planetov v astrologiji, vstopil v svoj drugi dom – znamenje ribi. Ta kombinacija se ni zgodila že od leta 2011, zato se je dobro vprašati, kje smo bili takrat in kako smo se do danes razvili. Določene teme iz tega leta se lahko v letu 2022 ponovijo, in če smo pridno sejali ter obdelovali svojo njivo, bomo imeli imenitno in plodno žetev, saj bo naš trud poplačan. »Energija Jupitra v ribah je kot 'angel varuh, dobra vila in sončen dan' – zahvaljujoč temu tranzitu bomo dobili zdravo dozo pozitivne energije. Treba je omeniti, da bomo v tem prvem obdobju Jupitra v ribah priča zelo intenzivnemu retrogradnemu Merkurju, in ne pozabimo, da je Venera še vedno retrogradna. Zaradi teh dveh razlogov morda še ne bomo takoj čutili pozitivnih učinkov te kombinacije planeta in znamenja,« opozarja Teodora s Kosmike.

»Sanje lahko postanejo resničnost, saj bomo nagnjeni k razumevanju notranjih vizij in jih pretvorili v resničnost. Za našo rast med tem tranzitom Jupitra bomo morali odpreti svoj um in imeti več razumevanja za ljudi okoli nas. Ribi so navsezadnje eno od znamenj z veliko empatije, razumevanja in odprtim umom,« je optimistična Teodora s Kosmike: »Jupiter v Ribah je izjemno harmoničen tranzit, ki bi moral biti vznemirljiv za vse nas, tranzit, ki odpira oči in razsvetljuje. Jupiter v ribah deluje kot skrivni angel varuh, ki zagotavlja upanje, da lahko uresničimo svoje sanje. Zato poiščimo svoj seznam in obrišimo prah z naše plošče z vizijami: Čas je, da uresničimo te želje!«

Po zelo intenzivnih letih 2020 in 2021 je obljuba, da bo naše življenje nekoliko lažje, več kot dobrodošla. Eden od razlogov, zakaj sta bili ti leti tako težki, je, da je Jupiter prehajal znamenji, ki jim vlada Saturn – kozoroga in vodnarja. V življenja mnogih se bo vrnila romantika, lažje bomo razumeli energije sveta in oblikovali ter izražali svoja čustva. Jupiter v Ribah bo usmerjen tudi v zdravljenje in sočutje, okrepile pa se bodo vloge tistih, ki pomagajo in služijo.

Karmična sprememba bo vplivala tudi na finance

Karmična planeta Rahu (severna Lunina zanka) in Ketu (južna Lunina zanka) sta konec leta 2021 vstopila v bika in škorpijona, kjer bosta vse leto 2022. »To pomeni, da bomo na kolektivni ravni obsedeni s temami pridobitve, lastnine, lepote, hrane, zemlje, vsega, kar pomeni bik. Kolektivni duh bo prinesel zanimanje za naravo in vse naravno: prehrano, zdravljenje, zdravje in lepoto. Na drugi strani pa bo simbolika škorpijona. Globoko bomo potopljeni v vprašanja moči, denarja, intimnosti in načinov, kako jih uresničiti. Pridobili bomo globok vpogled v spolnost, travme, zakopane globoko v nezavednem, razkrile se bodo velike skrivnosti, ukvarjali se bomo z duhovnostjo in dvigom zavesti. Na vse nas bo močno vplivalo načelo 'imeti ali biti'. Pripravimo se na dejstvo, da bodo skrivnosti škorpijona zelo kmalu izkopane, načelo bika pa bo podivjalo.«

Sprememba karmičnih osi, ki se je začela 23. 12. 2021, bo trajala vse do julija 2023, predstavlja pa spremembo kolektivnega duha, ki se bo odražala v ekstremnih skokih v gospodarstvu, vrednotah, ki jih negujemo v državi in družini, pa tudi v nenadnih spremembah naših želja.

Zdravljenje in inovacije

Kaj je človeštvu v preteklosti že prinesla ta kombinacija Rahuja in Ketuja v biku in škorpijonu? »Januarja 1798 je bilo najdeno cepivo proti črnim kozam, februarja 1928 so odkrili penicilin,« začne naštevati astrologinja, ki pravi, da bo leto 2022 v podobnem duhu. »Rahu je namreč poznan kot inovator, ki vlada mikroskopom in brez njega bi težko odkrili zdravilo. Znamenje Bika se nanaša na Somo, telo. Ketu je virus, a tudi poglobljena znanstvena študija virusov in bakterij, in ko je v škorpijonu, pride do odkritij in zdravljenja, do razkritja skrivnosti,« razloži simboliko močne konfiguracije. Letu 2022 bo tako nedvomno vladal izraz zdravljenje, pri tem pa ne smemo pozabiti na mentalno zdravje.

»Rahu prinaša inovacije, in ker je v Biku, si lahko obetamo nove vrtnarske tehnologije, novosti na področju kmetijstva, stroje in velike spremembe v okoljskih gibanjih. Vrhunec tega trenda bomo videli v drugi polovici leta. Nanaša se tudi na gastronomijo, kuhanje, pa na razne nove pristope in tehnike, zato se lahko veselimo prave biorevolucije,« zaključi optimistično astrologinja Teodora s Kosmike.