To so jesenski trendi obutve

Jesen bo brez dvoma pestra in idej za modne kombinacije vam zagotovo ne bo zmanjkalo. Kakšno obutev bomo nosili? Ponovno so "in" debeli podplati, superge, gležnjarji in elegantni salonarji. Vrača se tudi stil čevljev, ki je bil priljubljen v 90-ih letih in sicer gležnjarji z visokimi, kvadratnimi petami. V trgovinah Mass vas bo navdušila tudi ponudba mokasinov in škornjev, ki bodo v hladnih dneh nepogrešljiva obutev. Med barvami čevljev prevladujejo kraljevsko modra, lila (vijola) in živo zelena. Čevlji v bež, umazano beli, smetanovi in "taupe" barvi pa ostajajo must-have v garderobi vsake modne navdušenke. Med materiali prevladuje večno priljubljeni semiš, razveselila vas bo tudi novica, da se vrača še en trend iz devetdesetih, udobne medvedke.

Mokasini za vsak stil