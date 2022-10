To so koristi kozmetičnih proizvodov v prahu

Koža je naš največji organ, zato je še kako pomembno, kaj vnašamo nanjo in vanjo. Dolga leta je kozmetična industrija uporabljala davno preverjene in ustaljene sestavine, a tako kot povsod drugod, se tudi v tej industriji, ki letno obrne več kot 400 milijard evrov po vsem svetu, pojavlja želja po napredku in razvoju. Ena izmed rešitev prihodnosti so kozmetični proizvodi v prahu, ti pa imajo številne pozitivne učinke. Tega se zaveda tudi slovenska kozmetologinja Petja Škufca, ki je vse te koristi združila v svoji novi liniji Clariteca. O svojih izdelkih, ki so plod številnih raziskav in poglobljenega znanja, smo klepetali, ko je izdelke poslala na police projekta Štartaj Slovenija.

Takšni čistilni izdelki so brez vode

Tradicionalna čistila lahko vsebujejo tudi do 80 % vode. To pomeni, da se zaradi tega dodatka v tekočih čistilih transportira kar 80 % več neto mase, kar pa močno vpliva na ogljični odtis. O tem v zadnjih letih poslušamo vse več, gre pa za ponazoritev količine izpustov ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov. Za omenjene odtise smo odgovorni vsi, tako posamezniki kot veliki konglomerati, na vsakem izmed nas pa je, da ga poskušamo karseda zmanjšati.