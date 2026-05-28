To so ministrski kandidati četrte Janševe vlade

Nova vladna ekipa bo štela 15 ministrov, od tega bo eden brez resorja.

Najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi pa kandidate čaka predstavitev pred pristojnim delovnim telesom DZ. Če bo njihova predstavitev za odbor ustrezna, DZ na seji glasuje o listi kandidatov za ministre kot celoti, na javnem glasovanju pa jo mora potrditi večina navzočih poslancev. Vlada nastopi funkcijo, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov, pri čemer ministri brez resorja ne štejejo.