Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

To so ministrski kandidati četrte Janševe vlade

Ljubljana, 28. 05. 2026 21.13 pred 40 minutami 1 min branja 17

Avtor:
M.V. STA
Kandidati za ministre v 16. vladi

Znani so vsi ministrski kandidati nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. SDS je pripadlo sedem resorjev, NSi in Fokus bosta vodila pet ministrstev (SLS je ostala brez ministra), Demokrati pa tri.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nova vladna ekipa bo štela 15 ministrov, od tega bo eden brez resorja.

Najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi pa kandidate čaka predstavitev pred pristojnim delovnim telesom DZ. Če bo njihova predstavitev za odbor ustrezna, DZ na seji glasuje o listi kandidatov za ministre kot celoti, na javnem glasovanju pa jo mora potrditi večina navzočih poslancev. Vlada nastopi funkcijo, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov, pri čemer ministri brez resorja ne štejejo.

Preberi še Znani vsi kandidati za ministre: Matozu notranje zadeve
ministri vlada janez janša

Mali 'zmajčki' iz Postojnske jame praznujejo deset let

24ur.com Znani vsi kandidati za ministre: Matozu notranje zadeve
24ur.com Kdo so najverjetnejši kandidati za ministre v novi vladi Janeza Janše?
24ur.com Kdo so bodoči novi ministri?
24ur.com Lista ministrov v parlamentu
24ur.com Zelena luč za sestavo vlade z 20 ministri: kdo bo vodil katerega?
24ur.com Obrisi nove Janševe vlade: imena potencialnih ministrov že krožijo
24ur.com Vrnitev Širclja, Cigler Kralja, minister tudi Hajdinjak, SLS pa brez stolčka?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
28. 05. 2026 21.59
Sanjska ekipa. Pravi ljudje za preboj Slovenije.
Odgovori
+1
1 0
mbtukaj
28. 05. 2026 21.56
Tina pa v planine z masko.
Odgovori
+1
1 0
mbtukaj
28. 05. 2026 21.57
Da jo ne spoznajo.
Odgovori
+1
1 0
Mclaren
28. 05. 2026 21.52
Minister za šolstvo še najmanj sporen
Odgovori
+1
1 0
KatiFafi
28. 05. 2026 21.50
Kvaliteten kader, gremo 4 leta.
Odgovori
+2
4 2
Slovenska pomlad
28. 05. 2026 21.49
Presegli so Alana Forda!
Odgovori
+1
2 1
detect
28. 05. 2026 21.45
haha sama elita.
Odgovori
+2
4 2
Andrej 007
28. 05. 2026 21.43
Dobra ekipa,upam da bodo dobro delali.
Odgovori
+1
5 4
Lux_43
28. 05. 2026 21.41
Uuuuu a se brani Hojsa pa klan al kako, zato je Matoz?
Odgovori
+2
4 2
MEDKO
28. 05. 2026 21.39
Ajoj Matoz... to bo pucalo...
Odgovori
+2
2 0
roten
28. 05. 2026 21.35
SLS e ste zgubili
Odgovori
+3
3 0
Fidelus Kastratus
28. 05. 2026 21.32
Vrhunsko 👌👍👏👏
Odgovori
-3
4 7
Lux_43
28. 05. 2026 21.31
Jah, takle mamo. Zdej pa čakam, da bom zaradi tega, ker bojo bogati mel več, da bom jaz tud mel. Pa da vas vidim.
Odgovori
+3
5 2
BitterTruth
28. 05. 2026 21.35
Namesto da "bogatim" zavidaš, se česa loti
Odgovori
+1
5 4
bibaleze
Portal
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Nihče ni vedel, zakaj z materjo ne govorita več
Nihče ni vedel, zakaj z materjo ne govorita več
zadovoljna
Portal
To nam je po zmagi povedala Aleksandra April
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
La Toya v modri obleki na premieri finala Kmetije
La Toya v modri obleki na premieri finala Kmetije
Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
vizita
Portal
Kaj najbolj upočasnjuje staranje? Ne, ni vadba
Če se vam to dogaja ponoči, bodite pozorni: lahko gre za opozorilni znak telesa
Če se vam to dogaja ponoči, bodite pozorni: lahko gre za opozorilni znak telesa
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Ugriz kače: pravilna prva pomoč, ki lahko prepreči zaplete
Ugriz kače: pravilna prva pomoč, ki lahko prepreči zaplete
cekin
Portal
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
200 evrov na mesec. To je razlika med stresom in mirnim spanjem
200 evrov na mesec. To je razlika med stresom in mirnim spanjem
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
moskisvet
Portal
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Kje v Evropi dobiš brezplačno vodo iz pipe in kje jo plačaš?
Kje v Evropi dobiš brezplačno vodo iz pipe in kje jo plačaš?
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
dominvrt
Portal
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Delo na terenu brez tega ne bo opravljeno
Delo na terenu brez tega ne bo opravljeno
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
okusno
Portal
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725