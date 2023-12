To so najbolj "pekoče" slovenske žaljivke.

Pravijo, da besede lahko bolijo bolj kot pesti. Ob vprašanju medvrstniškega nasilja je tako vredno spomniti, da naj bi se kar 65 % srednješolcev srečevalo z verbalnim nasiljem. To je oblika vedenja, ki osebo in njeno samopodobo napada z žaljivkami, norčevanjem, obtoževanjem in drugimi oblikami besednega trpinčenja. Skoraj petina mladostnikov naj bi doživljala žaljenje vrstnikov samo zato, ker ti želijo z žaljenjem zbuditi smeh ostalih prisotnih.



Kotanyi je zato jeseni pod motom "Naj peče hrana, ne jezik" začel raziskovati pikantnost besedišča, ki ga slovenski šolarji srečujejo vsak dan. S pomočjo otrok in staršev šolarjev so izbrali deset pogosto slišanih žaljivk in jih oblikovali v "Pekočemeter", spletno anketo, v kateri uporabniki ocenijo, ali se jim izraz zdi boleč oz. pekoč ali nič posebnega. Svoje rezultate lahko nato primerjajo s povprečno oceno in izvedo uporabne nasvete, kam se ob verbalnem nasilju obrniti za pomoč ali kako za pikantnost raje poskrbeti z recepti.



Najbolj pekoča zmerljivka je "prasica."



Uporabniki menijo, da najbolj zaboli izraz "prasica". Sledi žaljivka "krava debela", medtem ko so uporabniki izraza "kokoš" in "superodličnjak" ocenili kot najbolj nevtralna. Na splošno strokovnjaki ocenjujejo, da se žaljivke najbolj pogosto dotikajo žrtvinega videza, pogosto tudi nacionalnega porekla.



S prodajo mlinčkov je Kotanyi podprl mladinski zavodu.



Kotanyi je oktobra podprl tudi Javni zavod Mladi zmaji, ki mlade spodbuja k zdravemu življenjskemu slogu, in sicer jim je namenil del prometa od vsakega prodanega začimbnega mlinčka. Skupaj z Mladimi zmaji je Kotanyi organizirali tudi poseben dogodek za otroke, kjer so poleg kulinarike in športnih iger raziskovali tudi moč pozitivnih besed z improviziranimi rimami raperjev Uma in Kune.



Pekočemeter najdete na naslovu: https://kotanyi-pekocemeter.si/





