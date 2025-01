To so prenosniki, na katerih se lahko najbolje zabavate

Če potrebujete igralni prenosnik z najboljšim razmerjem med ceno in zmogljivostmi, potem je ASUS TUF Gaming A16 (FA608) pravšnji za vas. Z zmogljivim procesorjem AMD Ryzen AI 9 in grafično kartico serije NVIDIA GeForce RTX 4000 boste lahko uživali v vseh svojih najljubših igrah. Gre za procesor najnovejše generacije, ki ima vgrajeno tudi NPE (del procesorja zadolžen za umetno inteligenco) z zmogljivostjo do 50 TOPS, zato A16 sodi med prenosnike Copilot+ PC. To pomeni, da bo v začetku prihodnjega leta Windows 11 deležen nadgradnje z zanimivimi novimi funkcijami umetne inteligence. Zaslon s prevleko proti bleščanju ima diagonalo 16 palcev, ločljivost 2,5K in frekvenco osveževanja 165 Hz. Ima dve mesti za pogona SSD, zato je možna enostavna nadgradnja. Na kakovosti izdelave se ni varčevalo. Ta prenosnik je prestal vrsto strogih testov in prejel certifikat MIL-STD-810H za vzdržljivost, ki ustreza vojaškim standardom. Na njem ne boste našli nobenih modnih dodatkov, kot je RGB-osvetlitev ohišja (razen tipkovnice), vendar je vse ostalo skrbno integrirano, da zadosti potrebam ljubiteljev video iger z omejenim proračunom. Več informacij o prenosniku ASUS TUF Gaming A16 (FA608) najdete na tej povezavi .

Za ljubitelje prenosnikov s prepoznavnim igričarskim videzom je najboljša izbira ASUS ROG Strix G16 (G614). Hiter procesor Intel Core in zmogljiva grafična kartica NVIDIA GeForce RTX v kombinaciji z vrhunskim hlajenjem zagotavljata, da bo ta prenosnik zlahka dosegel vse zastavljene cilje. Posebej je treba poudariti, da procesor hladi tekoča kovina, ki prevaja toploto neprimerno bolje kot termalne paste. Posledica je nižja temperatura procesorja, kar samodejno pomeni boljše zmogljivosti, saj lahko procesor deluje z višjimi frekvencami. Poleg tega ima Strix G16 vgrajene kar tri ventilatorje, zato so vse komponente dobro hlajene, kar podaljšuje njihovo življenjsko dobo. K temu pripomore tudi vgrajen filter, ki preprečuje vdor prahu v ohišje. Zaslon ima diagonalo 16 palcev, za ljubitelje večjih prenosnikov pa je ASUS pripravil model Strix G18 z 18-palčnim zaslonom. Udobna tipkovnica s privlačno RGB-osvetlitvijo je prilagojena potrebam igričarjev, da jim daje prednost v igrah. Če želite izvedeti več o prenosniku ROG Strix G16 (G614), kliknite TUKAJ .

ROG Zephyrus G16 (GA605)

Ta prenosnik je odlična izbira za uporabnike, ki potrebujejo zmogljiv računalnik, ki pa je lahko prenosljiv in dovolj eleganten za uporabo na poslovnih sestankih. Namenjen je ne samo igričarjem, ampak tudi programerjem, oblikovalcem, pa tudi uporabnikom, ki se ukvarjajo z obdelavo videa, fotografije, zvoka ... Diskretno in elegantno kovinsko ohišje je debelo le 15 mm in tehta 1,85 kg. To je še posebej impresivno, če upoštevamo, da ima velik zaslon z diagonalo 16 palcev in da sta v ohišju vgrajena zelo zmogljiv procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 in grafična kartica NVIDIA GeForce RTX. Da bi kar najbolje izkoristili te komponente, je ASUS tudi pri tem modelu uporabil tekočo kovino za hlajenje. Fenomenalen zaslon OLED vas bo navdušil s kakovostjo prikaza slike, odličen pa je tudi za uživanje v filmih, sploh v kombinaciji s kar šestimi zvočniki. Kaj vse ROG Zephyrus G16 (GA605) še ponuja, kje ga je mogoče kupiti in po kakšni ceni, lahko izveste s klikom na to povezavo.

Podaljšanje garancije

Za nakup dragega prenosnika se ni enostavno odločiti, zato je ASUS ponudil lepo in uporabno darilo. Če do konca leta kupite kateri koli prenosnik iz družin ROG ali TUF pri pooblaščenem prodajalcu ASUS, preprosto z registracijo na spletni strani ASUS pridobite dodatno leto garancije. Več informacij o podaljšanju garancije in prenosnih računalnikih ASUS najdete s klikom na to povezavo.

Naročnik oglasne vsebine je ASUS.