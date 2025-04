Janković–Vučić: kaj je v ozadju trdnega zavezništva?

"Zame je to neobičajna, nerazumljiva situacija, milo rečeno. Lahko bi rekel celo nenormalna situacija. Očitno imamo v Sloveniji politike, ki sokreirajo srbsko notranjo politiko," tako nekdanji evropski poslanec Klemen Grošelj , ki je vodil opazovalno misijo Evropskega parlamenta na volitvah v Srbiji leta 2023, Vučić pa ga je označil za sovražnika Srbije. Grošelj pravi, da je odnos Janković–Vučić že davno presegel osebno raven: "Tisto, kar je še bolj skrb vzbujajoče, je dejstvo, da se slovenska politika, ne samo leva, tudi desna, ni uspela od tega distancirati. Pravzaprav se nihče ni javno, jasno in glasno distanciral, ampak so se vsi skrivali za nekimi stališči o tako imenovanih osebnih stališčih."

Tudi zunanja ministrica Tanja Fajon in predsednik vlade Robert Golob, ki tudi sam volivce pogosto nagovarja na Instagramu. S kabineta predsednika vlade pa, kot rečeno, na temo Janković–Vučić odgovarjajo, da se v notranjepolitične zadeve druge države predsednik vlade ne bo vpletal. "To so zelo jasna politična sporočila, ne pozabimo, kaj pravzaprav Vučićev režim je," dodaja Grošelj.

"Pravijo, da iste ptice skupaj letijo, ampak v tem kontekstu Zoranu Jankoviću zagotovo ni v prid dejstvo, da se brati z Vučićem na ta način, da ga Vučić do te točke celo smatra," raziskovalec mednarodnih odnosov Faris Kočan ocenjuje, da je za razliko od slovenske vladajoče politike, ki bi se morala odločneje odzvati, Janković tudi osebno preveč vpleten v tokove srbskega kapitala v Ljubljani. "Tudi če pogledamo vprašanje Stožic ali kdo bo urejal zunanje površine v Ljubljani, KPL, gre za tako imenovanega Kajo, človeka, ki je verjetno najpomembnejši za imperij Milorada Dodika, skratka, v tem primeru vidimo ogromno nekih praks. Tudi veliko srbskih filial, ogromno kapitala in zagotovo se Zoran Janković v tem smislu ne more odzivati drugače, ker ve, da obstajajo enostavno preveč prepleteni odnosi."

Za slabe tri milijone evrov, piše N1, je denimo lani prek ljubljanskega podjetja NG projekt na javni dražbi ljubljanske občine parcelo v Trnovem kupil Nikola Petrović, srbski poslovnež, ki ga nekateri tamkajšnji mediji povezujejo s podzemljem, znan pa je tudi kot Vučićev politični boter.