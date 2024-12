To so zimske aktivnosti, ki vas lahko še bolj povežejo s prijatelji

Ste se kdaj vprašali, kaj vpliva na uspešnost vzdrževanja prijateljskega odnosa? To je kakovost odnosa, ki jo krepimo s trudom in prizadevnostjo. Zato si za prijatelje vzemite čas.

Dober prijateljski odnos pozitivno vpliva na naše počutje, s tem pa tudi na fizično zdravje. Vsako prijateljstvo je drugačno in vsak prijatelj nam lahko da nekaj, česar nam nekdo drug ne more. Zato s prijatelji in ob prijateljih tudi rastemo.

Ogled božičnega sejma

Izkoristite ves dan za druženje s prijatelji in se odpravite na izlet ali ogled katerega izmed praznično okrašenih mest in božičnih sejmov.

Večer družabnih iger

Naj vas zabavajo, nasmejejo in povežejo družabne igre. V ta namen je Paloma zasnovala poseben komplet Paloma kartic prijateljstva, ki so idealne za preživljanje zimskih večerov s prijatelji. Razdeljene so na 3 sklope (Že dolgo se nismo videli, Najboljši prijatelji in Malo za hec), ki spodbujajo pristne pogovore, hkrati pa vas spravljajo v smeh. Igra s karticami prijateljstva vam bo pomagala ustvariti tople in zabavne trenutke, ki se vam bodo za vedno vtisnili v spomin. Prenesite si jih tukaj in uživajte!

Oddih v koči

Povabite prijatelje na oddih v eno izmed koč. Uživajte v zimski idili, pohodih po zasneženi pokrajini, priredite pa lahko tudi filmski večer in zabavne igre. Tekmujte na primer, kdo hitreje potegne kozarec pijače k sebi na toaletnem papirju. Na daljši mizi razvijte rolice toaletnega papirja od enega do drugega konca mize. Na konec rolice postavite poln kozarec, ki ga mora vsak tekmovalec vleči k sebi tako, da zavija rolico papirja. Zmaga tisti, ki to naredi najhitreje, ne da bi polil pijačo ali strgal papir. Toaletni papir Paloma Winter moments bo s potiskom snežink poskrbel za pravo zimsko vzdušje.