To sta destinaciji, kjer za bon dobiš največ!

Eden najprivlačnejših naravnih biserov v Sloveniji je Postojnska jama, ki jo boste odslej lahko obiskali tudi s turističnim bonom. Za nepozaben zmenek s simpatično Pio je Postojnsko jamo izbral tudi sanjski moški Gregor Čeglaj. Zakaj torej ne bi bila to tudi tvoja izbira? Za romantike in ljubitelje alpskega šika pa razkrivamo še eno top destinacijo: Butični hotel Vila Planinka 5* na Jezerskem!

icon-expand Izlet v Postojnsko jamo je prva izbira sanjskega moškega. FOTO: PRO PLUS

Petzvezdično doživetje »Po poteh Luke Čeča«, ki ga je za zmenek izbral sanjski moški, je zgolj ena od atrakcij v Parku Postojnska jama. Sicer je to prvovrstna destinacija za sproščena doživetja, ki navdušujejo tako posameznike, pare kot tudi družine z otroki. Vznemirljiva vožnja z jamskim vlakcem, srečanje z zmajevimi mladički – človeško ribico, Predjamski grad, Tajni prostori in razvajanje v popolnoma obnovljenem Hotelu Jama 4* je popoln in varen izbor tega poletja.

icon-expand Postojnska jama je največji turistični biser v Sloveniji. FOTO: Postojnska jama

Se še vedno sprašujete, kje unovčiti svoj vavčer? Kje lahko v poplavi nepreverjenih turističnih ponudnikov dobite največ oz. več kot bi si sicer privoščili? Preverite ugodno ponudbo paketov Hotela Jama z do 40 % popusta za ogled atrakcij. Otroci pa v Hotelu Jama bivajo brezplačno! Hotel Jama 4*, v neposredni bližini vhoda v Postojnsko jamo, sodi med najbolje ocenjene hotele v Sloveniji in je z najvišjimi higiensko-zaščitnimi ukrepi nosilec certifikata GREEN&SAFE. Edinstvena lokacija tik ob veličastni Postojnski jami in v bližini čarobnega Predjamskega gradu vam bo pričarala živahno in sproščeno vzdušje. Hotel Jama slovi po odlični kulinarični ponudbi in je prvovrstno izhodišče za izlete v naravo, kolesarjenje, vzpon na Nanos, obisk Rakovega Škocjana, Vipavske doline ali Obale. Izkoristite priložnost in izberite ugodne pakete z do 40 % popusta, ki so jih pripravili ob ponovnem odprtju.

icon-expand "Take prijaznosti in ustrežljivosti nismo bili deležni še nikjer!" (Maja P., Celje) FOTO: Arhiv ponudnika

Hotel Jama navdušuje z elegantnimi moderno opremljenimi sobami, okusno hrano in bogatim zajtrkom s široko izbiro BIO izdelkov. Prijazno osebje vam bo pomagalo pri oblikovanju počitnic po vaši izbiri. Poleg paketnih popustov za obisk atrakcij so v Parku Postojnska jama za svoje goste namreč pripravili tudi izjemno nizke cene za nočitev in polpenzion za ugodno doplačilo. Posebno pozornost namenjajo družinam: Otroci do 15. leta ob spremstvu 2 odraslih bivajo zastonj!

icon-expand Vrhunska kulinarika in odklop, ki napolni. FOTO: Arhiv ponudnika

Ljubiteljem alpskega šika, sončnega vzhoda v gorah, vrhunske kulinarike in prestižnih slovenskih vin pa za unovčenje bona kot prvo izbiro priporočamo butični hotel Vila Planinka na Jezerskem. Po mnenju petičnežev hotel z izjemno energijo ponuja možnost, da si za turistični bon privoščite največ. Najbolj zaželena destinacija letošnjega leta vas bo navdušila s prvovrstno ponudbo in uglajenim pristopom, ki je prepričali tudi zahtevne domače in tuje goste. Med njimi se v Vilo Planinko že drugo leto zapored vračata zvezdi britanske različice plesnega šova Zvezde plešejo – Janette Manrara in Aljaž Škorjanec: »Razvajanje v prijetnem ambientu in vrhunska kulinarika, ob kateri lahko zares govorimo o polnem okusu, je tisto, česar človek v svetu zlepa ne najde!« 5- zvezdična Vila Planinka osvaja s prijetnim interierjem, ki deluje kot podaljšek neokrnjene jezerske pokrajine, zavezanostjo trajnosti in pristopom, s katerim v Batageljevem luksuznem hotelu pristopajo h kulinariki. Prav zato zadovoljstvo v njihovi restavraciji poiščejo tudi najbolj strastni foodieji in ljubitelji kulinarike. V njihovi posebni ponudbi izpostavljamo paket Poletna osvežitev v Alpah, ki ponuja oddih v objemu slikovitih macesnovih gozdov, ter Paket Gourmet.

icon-expand Vila Planinka – narava ponuja največji luksuz. FOTO: Arhiv ponudnika