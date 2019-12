To zimo doživite morje na drugačen način

Izola je v prazničnem času postala Ledeni otok nepozabnih zimskih doživetij, z morskim kraljestvom, ki ponuja popolnoma novo drsališče v parku Pietro Coppo, koprska Fantazima v Čudolandiji pa poleg bogate okrasitve in še bogatejšega programa prinaša tudi največje drsališče v Sloveniji. In to tik ob morju.

Izola FOTO: Kontent.si

Drsališče v Izoli bo vsem ljubiteljem drsanja na ledu na voljo vse do 19. januarja, dogajanje pa bo popestril tudi bogat program. Tako bodo otroke v svet glasbe ponesli različni slovenski glasbeniki, animatorji, izolski otroški, mladinski in odrasli pevski zbori in mnogi drugi. Z Veselimi rokicami - čisto pravimi pravljičnimi junaki bodo najmlajši lahko plesali, peli in rajali pozno v noč. Zvrstile se bodo tudi številne predstave in filmske projekcije, mesto pa bo za piko na i obiskal tudi čarodej.

Koper FOTO: Jaka Ivančič

Otroške predstave se vsako soboto in nedeljo odvijajo tudi v parku nasproti drsališča v Kopru. Tudi sicer pa je drsanje v Kopru za marsikoga pravo praznično doživetje. Drsališče ob morju, ki je sestavljeno iz dveh drsalnih ploskev in vmesne povezovalne poti, namreč velja za največje drsališče pri nas. Tik ob njem pa boste našli tudi hiške s praznično gostinsko ponudbo, zanimive svetlobne elemente, kot so figure živali v bližnjem parku, snežake, medvede in drugo zanimivo svetlobno okrasje.

Koper FOTO: Jaka Ivančič

Pester program za različne generacije Seveda pa praznična zabava v Izoli in Kopru ni rezervirana samo za otroke! V Izoli bodo tudi starši lahko zaplesali v poskočnih zimskih ritmih, ki jih bodo na Lonki pričarali Kompanija Izolana, Lisjaki, Vlado Kreslin, Čuki, Ne me jugat, Tempera band, Primorski fantje in mnogi drugi, medtem ko je dogajanje v Kopru tematsko razporejeno po dnevih. Ob ponedeljkih je čas za pevske zbore in folklorne skupine, torki so namenjeni glasbi pihalnih orkestrov, srede so umirjeno akustične. Mladi glasbeniki občinstvo navdušujejo ob četrtkih, petki vabijo na koncerte »tribute« skupin, medtem ko ob sobotah nastopajo priznani primorski glasbeniki, nedelje minevajo v znamenju klapskih večerov. Tudi v Kopru bodo nastopila številna znana imena primorske glasbene scene, kot so Slavko Ivančič, Marina Martensson, Anika Horvat in drugi.

Izola FOTO: Kontent.si

Najbolj »instatočka« za fotografiranje v Izoli Obiskovalce Izole spodbujajo, da svoje trenutke na Ledenem otoku delijo prek družbenih omrežji. Za ta namen so ustvarili @LedeniOtok in #LedeniOtok, s pomočjo katerega bodo delili fotografije obiskovalcev. Instatočka, torej mesto za fotografiranje, je v bližini samega drsališča in je v pomoč pri ustvarjanju čudovitih ter nepozabnih fotografij. Najboljše fotografije pri Instatočkipa bodo tudi nagrajene.

Izola FOTO: Kontent.si

Okvirček: Obiskovalci Ledenega otoka lahko brezplačno parkiranje na parkirišču Argo, ki se nahaja pri nekdanji tovarni Argo ob Dantejevi ulici v Izoli.

Izola FOTO: Kontent.si

Video mapping – novost v Kopru Letošnja novost v Kopru, ki si jo vsekakor velja ogledati je t.i. video mapping oziroma posebna video projekcija ob glasbeni podlagi, s katero ena od osrednjih koprskih znamenitosti – Pretorska palača zaživi na prav poseben način. Projekcije si je na Titovem trgu možno ogledati vsak dan med 17. in 22. uro na vsakih 30 minut.

Koper FOTO: Jaka Ivančič