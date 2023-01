Tobačni izdelki so se podražili

Trošarine za cigarete so se z današnjim dnem zvišale s 126 na 131 evrov za 1000 cigaret. Pred tem jih je vlada nazadnje zvišala aprila lani.

Prav tako so se danes zvišale trošarine za cigare in cigarilose, drobno rezani tobak in drug tobak za kajenje, pa tudi za tobak za segrevanje ter elektronske cigarete. Te trošarine so bile nespremenjene od novembra 2021.

Znova se bodo trošarine za cigarete zvišale že 1. maja, in sicer na 136 evrov za 1000 cigaret. Še pred koncem leta, to je 1. novembra, bo sledilo zvišanje na 141 evrov. Prav tako se bodo maja in novembra dodatno zvišale trošarine za cigare in cigarilose, drobno rezani tobak, drug tobak za kajenje, tobak za segrevanje ter elektronske cigarete.