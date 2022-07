Tobogani so lahko nevarni: pretrgana križna vez in odkrušena stegnenica

Po tem, ko se je v torek v nesreči na toboganu v termalnem parku Aqualuna v Podčetrtku huje poškodoval sedemletni deček, se je nas nas obrnila bralka in opozorila, da to ni prva tovrstna nesreča, ki se je zgodila na toboganu King kobra. Pred dobrima dvema letoma se je vanjo in njeno 10-letno hči prav tako zaletel obiskovalec, ki se je spustil za njima.

Medtem ko naj bi sedemletni deček utrpel zlom stegnenice in čeljusti, pa tudi raztrganine, naša sogovornica poškodbe kolena čuti še danes. S hčerko sta se na bazen odpravili julija 2020, ker sta ustrezali vsem predpisanim kriterijem za spust, sta se usedli v tubo in spustili po "vladarju med slovenskimi tobogani", kot ga opisujejo Terme Olimia. A na neki točki se je njun spust upočasnil, posledično pa sta obtičali tik pred izhodom iz tunela in se komaj potisnili naprej. Takrat je vanju trčil par drugih dveh obiskovalcev.

Glede na zdravstvene izvide, ki jih je posredovala v naše uredništvo, je prišlo do hujše poškodbe kolena. Med drugim je imela pretrgano zadnji križno vez in odkrušen spodnji del stegnenice. "Takrat je prihitel reševalec in mi povil nogo. Bila sem povsem šokirana in zmedena, bolečine so bile zelo hude, tako hude, da nisem mogla stopit na nogo," razlaga. Povedala nam je, da se je na bazen takrat s hčerko odpravila sama, zato je po nesreči takoj poklicala moža, nadaljnjo pomoč pa sta poiskala v ambulanti. Obravnavali so jo v bolnišnici, fizioterapevta pa obiskuje še danes, dve leti po nesreči. "Prej sem bila zelo aktivna, veliko sem hodila tudi v hribe in gore," pove razočarano, ker tega zdaj ne more več početi.

Njena 10-letna hči se medtem na srečo ni poškodovala, a posledice je nesreča pustila tudi na njej. Kot pravi bralka, se od dogodka namreč boji toboganov. "Takrat jo je bilo na smrt strah. Ker sem omedlela tudi ni vedela, kam naj gre, na koga naj se obrne," pravi mama.

In zakaj zadeve ni prijavila? "Takrat sem bila v takem šoku in bolečinah, hkrati sem bila sama s hčerko in sem mogla poskrbeti tudi zanjo. Zato nisem takoj klicala še policije, nisem bila sposobna," je pojasnila. A kljub temu je o incidentu poročala Termam Olimia, od katerih odgovora ni prejela.