Toča klestila po Slovenj Gradcu, gasilci odstranjevali podrta drevesa

Neurje, ki je v ponedeljek zvečer zajelo severovzhod države, je povzročilo kar nekaj škode. Veter je podiral drevesa, odkril nekaj ostrešij in poškodoval drugo infrastrukturo, meteorna voda pa je poplavila kleti objektov. Na območju Slovenj Gradca je padala tudi toča.

V ponedeljkovih večernih urah je območja občin Šentjur, Vojnik, Benedikt, Duplek, Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše, Šentilj, Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec obšla vremenska fronta z neurjem. Na Upravi RS za zaščito in reševanje so v povezavi s tem zabeležili 103 dogodke, največ na območju občine Maribor, in sicer 47, na območju Prevalj pa 15.

V večini primerov je šlo za močan veter, ki je podrl večje število dreves, odkril nekaj ostrešij objektov in poškodoval drugo infrastrukturo. Posamezna drevesa so se podrla preko vodnikov elektrodistribucije, padla preko vozil ali se naslonila in podrla na objekte. Ponekod je zaradi močnega deževja meteorna voda poplavila večinoma kleti objektov.

