Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič si je skupaj s predstavniki lokalnih skupnosti v Spodnji Savinjski dolini ogledal kmetijske površine, ki jih je v preteklih dneh prizadelo neurje s točo. Ocenil je, da je toča na hmelju povzročila približno 80-odstotno škodo, in napovedal prizadevanje za pomoč hmeljarjem.

Kmetijsko-gozdarska zbornica bo vladi predlagala dopolnitev interventnega zakona, ki je bil letos sprejet za odpravo posledic pozebe. Po mnenju predsednika zbornice Romana Žvegliča bi bilo prav, da bi v ta zakon vključili tudi hmeljarje, ki so jih letos prizadela neurja s točo. Močan naliv je že v petek zajel območje Podravja. Toča je klestila na območju ptujske občine, Vidma pri Ptuju, Žetal, Podlehnika, Cirkulan in Majšperka. Bila je drobna, vendar se kljub temu pozna škoda na kmetijskih rastlinah, še posebej na vrtninah, posevkih buč, strniščnih posevkih in vinogradih. V nedeljo je na tem območju znova padala toča, a je bila bolj drobna in manj obsežna kot v petek.

icon-expand Hmelj FOTO: iStock

Nedeljsko neurje s točo pa je zajelo območje od Grajske vasi do Levca. Na območju Savinjske doline je tako poškodovanih 475 hektarjev hmelja, dodatnih 17 hektarjev je poškodovanih še v Celju. Toča je v nedeljo padala tudi na Gorenjskem. Padala je na območju občine Šenčur in v občini Cerklje na Gorenjskem. Na tem območju so bila žita že požeta, škoda je vidna na koruzi, predvsem pa na vrtninah, ki jih je na tem območju precej. Škoda je tako solato poškodovala od 80- do 100-odstotno, zelje je poškodovano od 30- do 60-odstotno, por od 30- do 70-odstotno, čebula in krompir pa od 20- do 50-odstotno.

Poleg toče je padlo tudi veliko dežja, tako da so bile njive, na katerih so bile že posajene sadike radiča in zelja, zalite z vodo in so sadike popolnoma pritisnjene k tlom. V prihodnjih dneh se bo videlo, koliko in kako si bodo opomogle. Prizadeta pa je tudi silažna koruza, ki je na tem območju najbolj zastopana kultura na njivah. Koruzne rastline večinoma stojijo, listi so razcefrani, metlice večinoma nepoškodovane. Večina koruze je v fazi cvetenja oz. formiranja storža.

icon-expand Ložnica pri Žalcu-7 FOTO: Primož Podobnik