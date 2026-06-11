Toča sklestila pridelke na celotnem Ptujskem in Dravskem polju ter v Halozah

Kot poroča tudi Prometno-informacijski center, je v Žetalah zaradi posledic neurja zaprta cesta Podlehnik–Rogatec. Toča je po besedah vodje ptujske izpostave Uprave za zaščito in reševanje Dragomirja Murka klestila v večjem delu regije, najbolj na haloškem območju od Makol do Zavrča, pa tudi v okolici občin Dornava in Gorišnica, tudi Kidričevo, nekaj manj pa na območju Slovenskih goric. Doslej so zabeležili 45 intervencij, med drugim so morali gasilci posredovati pri okoli 15 razkritih strehah na stanovanjskih objektih. "Še več škode bo na kmetijskih površinah," je dodal Murko.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Škoda po neurju in toči v Apačah Bobo

Škoda po neurju in toči v Apačah Bobo

Škoda po neurju in toči v Apačah Bobo

Škoda po neurju in toči v Apačah Bobo

Škoda po neurju in toči v Apačah Bobo









Prizadet tudi osrednji center za semenarstvo

Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je Infrastrukturni center Ptuj, ki pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. Kot je za STA povedal vodja oddelka za infrastrukturo, raziskave in prenos znanja na Kmetijskem inštitutu Blaž Germšek, je toča uničila velik del semenskega pridelka slovenskih avtohtonih sort vrtnin in poljščin. "Najbolj je nastradal česen, ki bi ga v treh ali štirih tednih začeli pobirati, zdaj pa ne vemo, koliko semena in kakšne kakovosti bomo lahko pridelali. Že več let državo opozarjamo, da nujno potrebujemo dodatne mrežnike. Tudi tokrat se je pokazalo, da je tam, kjer smo jih imeli na voljo, pridelek ostal nedotaknjen," je opozoril Germšek.

Uničenih več kot 80 odstotkov nasadov

Kot je za STA povedal direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek, so njihovi svetovalci že vključeni v aktivnosti na terenu ter ocenjujejo in obravnavajo škodo. Po prvih informacijah gre za veliko katastrofo, ki jo lahko po obsegu primerjajo s tisto iz leta 2008. Toča je uničevala kmetijske pridelke od Pragerskega pa vse do Ormoža, torej celotno Ptujsko in Dravsko polje, tudi Haloze. "Neurje je prizadelo praktično vse kulture, prizadeti so vinogradniki, saj je trta zaradi goste toče na določenih izpostavljenih legah ostala praktično brez listja. Ponekod je uničilo do 80 odstotkov nasadov ali celo več," je še dodal Rebernišek. Po neurju Mestna občina Ptuj občane obvešča, da omogoča brezplačen odvoz zelenega odreza. "Številni občani danes odpravljajo posledice vetra, toče in odstranjujejo podrto vejevje ter drugo zeleno maso. Občanke in občane Mestne občine Ptuj obveščamo, da lahko zeleni odrez (vejevje, listje in druge rastlinske ostanke) brezplačno oddate na CERO Gajke."

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Po neurju in toči v Svetem Tomažu Bralec

Po neurju in toči v Svetem Tomažu Bralec

Po neurju in toči v Svetem Tomažu Bralec





Nekaj dela imajo po noči z močnim deževjem in vetrom tudi gasilci na severu Štajerske. Po besedah vodje mariborskega regijskega centra za obveščanje Dejana Kosija imajo trenutno okoli 25 intervencij zaradi podrtih dreves ali delno poškodovanih streh na objektih, največ na območju občin Šentilj in Poljčane, a "ni nič ekstremnega".

Kupi toče vidni še zjutraj

Klestilo je tudi v kraju Sveti Tomaž pri Ormožu. "Neurje nas je zajelo včeraj zvečer ob 22.30. Toča je padala približno 10 minut," nam je sporočil bralec Gregor. Ponekod je padlo toliko toče, da so bile večcentimetrske plasti belih zrn vidne še zjutraj. Škoda je ogromna tudi na njivah in vrtovih.

icon-chevron-right 1 12 icon-chevron-right Po neurju in toči v Svetem Tomažu Bralec

Po neurju in toči v Svetem Tomažu Bralec

Po neurju in toči v Svetem Tomažu Bralec

Po neurju in toči v Svetem Tomažu Bralec

Toča v občini Sveti Tomaž Bralec

Toča v občini Sveti Tomaž Bralec

Toča v občini Sveti Tomaž Bralec

Toča v občini Sveti Tomaž Bralec

Toča v Ljutomeru Bralec

Toča v Ljutomeru Bralec

Toča v Podravju 24ur.com

Toča v Podravju 24ur.com























Celje

Na Celjskem so imeli gasilci veliko dela tudi z odstranjevanjem podrtega drevja, predvsem na cestah Šmarjeta–Prekorje–Runtole. "Na kraju se je izkazalo, da gre za kar nekaj dreves, med njimi tudi dokaj mogočno smreko. Drevesa so padla preko cestne infrastrukture in pri tem poškodovala oziroma prekinila tudi električno napeljavo javne razsvetljave," so sporočili gasilci PGD Škofja vas, ki so skupaj s pomočjo dežurnega električarja, gozdarske mehanizacije in s Poklicno gasilsko enoto Celje in PGD Lokrovec-Dobrova drevesa odstranili in počistili cestišče.