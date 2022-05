Toča uničila pridelke in avtomobile, gasilci so na terenu tudi danes

Toča, močan veter, obilne padavine. Slovenijo je včeraj okoli pol pete ure popoldan zajelo močno neurje, najhuje je bilo na vzhodu in severovzhodu države. "V povezavi s tem so bili zabeleženi 103 dogodki," so nam sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje. Med bolj prizadetimi kraji je Rogatec. Toča je povzročila precejšnjo škodo, predvsem na poljščinah in v vinogradih, je povedal tamkajšnji župan Martin Mikolič. Predsednik PGD Rogatec Danijel Lež pa nam je povedal, da so gasilci na terenu tudi danes, pomagajo predvsem pri sanaciji streh.

Največ dogodkov je bilo zabeleženih na območju Pomurja, in sicer 58. Na območju občine Rogatec je bilo po navedbah PGD Rogatec zabeleženih 28 dogodkov. Meteorna voda je zalivala večinoma kleti objektov, predvsem v Pomurju in Rogatcu pa je poleg vetra klestila toča, pri čemer je bilo poškodovanih večje število ostrešij objektov, vozil in seveda poljščin. V Rogatcu je padala toča, velika kot jajce V Rogatcu je sredina toča, ki je bila velika kot jajce, povzročila precejšnjo škodo. Toča je poškodovala okoli sto avtomobilov ter strešne kritine, zato so občanom na pomoč priskočili gasilci, ki so strehe prekrili s folijo, je danes povedal župan Rogatca Martin Mikolič. Dejal je tudi, da je toča prizadela poljščine in vinograde, medtem ko meteorne vode tokrat niso zalivale objektov. Danijel Lež, predsednik PGD Rogatec, pa je za našo spletno stran povedal, da so bili pripadniki njihovega društva na terenu do pol ene ure zjutraj, danes pa z delom nadaljujejo. "Včeraj smo pomagali pri sanaciji 11 streh, danes imamo še tri," nam je povedal Lež. Dodal je, da je tudi zalilo eno od tamkajšnjih trgovin, "vendar ni bilo hujšega". Na družbenih omrežjih pa je zaokrožila fotografija, ki prikazuje, kako je toča razbila eno od vozil, prav tako na območju Rogatca.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Gasilci so tudi po drugih krajih začasno sanirali poškodovana ostrešja, iz kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa, čistili prepuste in cestišča ter občanom nudili drugo pomoč.

icon-expand FOTO: Bralec Jure icon-chevron-left icon-chevron-right

Na terenu je bilo za odpravo posledic neurja aktiviranih 40 gasilskih enot, ki pa bodo pomoč občanom nudili tudi danes, so še sporočili z Uprave.

Za vikend tudi do 15 stopinj nižja temperatura Kot je napovedal naš hišni meteorolog Rok Nosan, so pred nami vremensko zelo razgibani dnevi. V južni in deloma vzhodni Sloveniji se bo do vključno petka še nadaljevalo večinoma sončno vreme z najvišjimi temperaturami okoli 30 stopinj Celzija, drugod bodo sončna obdobja pogosto prekinjali oblaki. Zlasti v severni polovici se bodo ob popoldnevih, večerih in lahko tudi ponoči pojavljale krajevne nevihte, ki jih bo k nam prineslo iznad sosednje Italije in Avstrije.