Neurja povzročila veliko škodo: toča v velikosti jajc, podrta drevesa, odkrite strehe

Nad severno Italijo je sinoči, kot je bilo napovedano, prišlo do nastanka večjega nevihtnega sistema, ki se je pomikal po Sloveniji. Predvsem na Primorskem in Notranjskem so pozno popoldan zabeležili močne sunke zahodnega vetra in silovitejše nalive, precej razburkano je bilo tudi morje. Posamezne močnejše nevihte z nalivi in točo so nastale tudi drugod po Sloveniji.

Največ dela so imeli gasilci, delavci cestnih in komunalnih služb in delavci elektra na območju občin Destrnik, Domžale, Laško, Moravske Toplice, Muta, Nova Gorica, Podvelka, Ptuj, Sevnica in Šentrupert, so sporočili iz centra za obveščane RS za zaščito in reševanje. Po do sedaj zbranih podatkih je bilo v povezavi z neurjem zabeleženo 34 dogodkov, aktiviranih je bilo 12 gasilskih enot, od tega dve poklicni enoti. Gasilci so imeli največ dela z črpanjem vode iz različnih objektov, odstranjevanjem podrtih dreves in prekrivanjem streh objektov, meteorne vode so zalile tudi nekaj cest in ogrožale več objektov.

Močno neurje z debelo točo se je razbesnelo tudi nad Moravskimi Toplicami z okolico. Škoda na poljščinah je bila velika, poroča Neurje.si.

Neurje je doseglo tudi prestolnico.