Toča v velikosti teniške žogice uničila strehe, stekla na stavbah in avtomobilih

Opozorila Agencije RS za okolje so bila upravičena. Včeraj popoldne so državo zajela močna neurja z ekstremno debelo točo. Najhuje je bilo med Ljubljano in Belo krajino, kjer je padala tudi več kot deset centimetrov debela toča in uničevala avtomobile, strehe in stavbe. In to natančno leto in tri dni po lanskem uničujočem neurju, ki je v Črnomlju povzročilo skoraj 20 milijonov evrov škode.

Največ škode je toča povzročila v občini Kočevje v naseljih Dol, Predgrad, Brezovica pri Predgradu, Jelenja vas, Kralji in Livold, v občini Črnomelj v naseljih Stari trg ob Kolpi, Prelesje, Gorenja Podgora, Dolenja Podgora, Zagozdac, Kovača vas, Deskova vas in Močile.

Nekaj škode je nastalo tudi v občinah Ribnica in Sodražica. Na Veliki Loki v občini Trebnje je strela udarila v stanovanjsko hišo, vendar požara ni izbruhnil. Poškodovala pa je streho in električno napeljavo. V kraju Pijovci v občini Šmarje pri Jelšah pa je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju. Skupaj je bilo aktiviranih 77 prostovoljnih gasilskih društev in dve poklicni enoti.

Prva nevihtna celica že malo pred 14. uro

Prva močnejša nevihtna celica z nalivom in sodro se je malo pred 14. uro razvila v okolici Brezovice pri Vrhniki. Močno neurje z debelo točo je divjalo na Dolenjskem, nevihtne celice s točo so nastale tudi nad Gorenjsko. Vremenoslovci so za jugovzhod države izdali rdeče opozorilo, ki pa so ga pozneje umaknili. Najdebelejša toča je padala v pasu od Grosupljega do Ribnice in Kočevja. Nad Grosupljem je bralec s telefonom posnel zametke tornada, na Igu je padala toča, velika kot dlan, nato pa se je silovito neurje s točo premaknilo nad Belo krajino.

Toča je včeraj klestila tudi na območju Poljanske doline ob Kolpi. Nekaj pred 20. uro je dosegla Stari trg ob Kolpi, Prelesje, Deskovo vas, Kovačo vas in Predgrad ter pri tem uničila številne strehe, razbila šipe na stavbah in vozilih in povsem sklestila pridelek, je poročal portalDolenjskanews. Zaradi škode na objektih so morali v Starem trgu ob Kolpi in Predgradu posredovati gasilci.