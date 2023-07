Toča v velikosti teniške žogice poškodovala vse strehe v vasi Prilozje

Po prvih informacijah je toča poškodovala vse strehe v vasi Prilozje, kjer naj bi bilo okoli 10 objektov. Bolj podrobnih podatkov o celotni škodi pa za zdaj še ni, saj so gasilske ekipe še na terenu.

V naselju Krasinec v občini Metlika so ljudje lahko le nemočno opazovali, ko je z neba padala debela toča. "Toča v velikosti teniške žogice je zajela območje vasi Prilozje in del naselja Krasinec v občini Metlika. Gre za površino velikosti kilometer krat kilometer," je za 24ur.com pojasnil Martin Štubljar , predsednik Gasilske zveze Metlika. "Tako velike toče še nismo imeli," je poudaril.

Močna supercelična nevihta z debelo točo je nastala predvsem na skrajnem južnem robu nevihtne linije, so zapisali na Meteoinfo. Tako je kot teniška žogica velika toča klestila tudi v Starem Logu pri Kočevju.

Nevihtni pas je popoldne od zahoda najprej dosegel Slovenijo, ob pomikanju proti vzhodu pa se je okrepil. Dogajanje se je popoldne v večjem delu države umirilo. Glavno nevarnost so tudi tokrat predstavljali močni sunki vetra, lokalno pa so se pojavili tudi nalivi s sodro in točo.