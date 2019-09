Točno dve leti po zlatem Eurobasketu v Sloveniji znova navijaška evforija

17. september 2017 je z zlatimi črkami zapisan v našo zgodovino. Slovenija je z našimi košarkarji dihala kot eno, navijači so množično potovali v Istanbul in reprezentanco na evropskem prvenstvu 'dvignili' do zlata. Dvomilijonska Slovenija je v enem izmed globalno najbolj razširjenih športov brez poraza zakorala do vrha in podjarmila košarkarske velesile.

Zmaga na zmago: nogometaši, Roglič, Pogačar in odbojkarji

Dve leti kasneje so znova septembra navijaške strasti spet na vrhuncu. Najprej so slovenski nogometaši z dvema zmagama in izrazitim napredkom v igri in pristopu spomnili na slovensko nogometno pravljico. Na nek način se potrjujejo besede selektorja Matjaža Keka, ki je po suvereni zmagi nad Poljsko izjavil, da upa, da se je znova rodil slovenski reprezentančni nogomet.