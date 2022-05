Točno opoldne bodo maturanti zaplesali četvorko

Slovenski maturanti so v preteklih letih na zadnji dan pouka za zaključne letnike tradicionalno na ulicah zaplesali četvorko, zadnji dve leti pa zaradi epidemije covida-19 po naših mestih ni bilo mogoče slišati Straussove melodije in spremljati plesnih korakov dijakov.

A točno opoldne bo Plesna zveza Slovenije (PZS) kot nosilec in koordinator projekta European Quadrille Dance Festival koordinirala ulično četvorko v Sloveniji in še petih drugih evropskih državah. Projekt PZS je zaživel leta 2005, ko so se Mariboru priključila štiri pobratena mesta (Kraljevo, Osijek, Szombathely in Gradec).