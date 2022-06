Točno to potrebuje vaša koža za vidno pomladitev

Kreme za obraz, ki imajo zares visoko ceno so s pravim razlogom višjega cenovnega razreda, saj imajo skrbno izbrane sestavine, ki so običajno težko dostopne in so že same po sebi dražje. Če pa želimo sestaviti perfektno kombinacijo sestavin, ki bo vaši koži nudila razkošno razvajanje in hitre ter tudi opazne spremembe na obrazu pa se ta vrednost kreme še dodatno potroji. Bodite pozorni na sestavine, ki so v vaši kremi, saj vse kar vnašate na svojo kožo pride tudi v notranjost telesa in ravno zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da točno veste katere sestavine sestavljajo vašo negovalno kremo.

Zagotovo ste že slišali za kaviar in njegove neskončne prednosti uporabe v kozmetiki. Nobena druga sestavina nima takšnih temeljitih učinkov na našo kožo kot pa ravno kaviar, ki že po nekaj tednih uporabe vaši kože povrne sijočo polt, zdrav izgled in odpravi vse nepravilnosti, ki vas spravljajo v slabo voljo, ko se pogledate v ogledalo. Kakršnekoli težave imate s kožo na obraz, bo kaviar to prepoznal in z redno uporabo tudi odpravil. Sliši se skoraj nemogoče, ampak ko boste poskusili, boste vedeli, da je to res in nikjer drugje ne boste našli takšne kreme, ki ima tako vidne učinke na vašo kožo.

Druga izredno pomembna sestavina poleg kaviarja je tudi karitejevo maslo, ki vaši koži povrne mehkobo, nežnost in čvrstost. Se spomnite kakšen je občutek, ko božate dojenčkovo kožo? No, ravno takšen občutek in mehkobo lahko pridobite že po 2 tednih redne uporabe kreme 4D Caviar. S tem pa pridobite še vse ostale prednosti od vidnega glajenja vseh motečih gubic do enakomerne polti brez rdečice. Pri Lux-Factorju niso pozabili tudi na omamen vonj kreme. Kaviarjeva naravna aroma vanilije vas bo vsako jutro navdušeno prebudila in pred spanjem nežno zazibala v spanje.

Vse kreme, ki imajo pomlajevalni učinek, imajo seveda v svojih sestavinah tudi hialuronsko kislino. Ampak pozor! Hialuronske kisline se med seboj močno razlikujejo in tiste kreme, ki vam obljubljajo pomlajevalni učinek s hialuronsko kislino in zraven ne navedejo izvora , imajo najverjetneje navaden hialuron, ki je v kremi prisoten v takšnem majhnem odstotku, da dejansko nima po uporabi čisto nobenega vpliva na vašo kožo. Hialuron v 4D Caviarju je japonskega porekla in slovi med najučinkovitejše in najbolj intenzivne in ravno zaradi tega bo vašo kožo temeljito prenovil in že čez nekaj tednov se boste lahko zazrli v ogledalo z resnično pomlajenim videzom.

Zakaj je krema vredna svoje cene?

Ker so tudi sestavine v kremi najvišjega cenovnega razreda in če prisegate na kvaliteto in v pomembnost tega, kaj vnašate na svojo kožo, boste znali tudi sami ceniti to vrednost. Vsaka uporabnica Lux-Factorjeve kreme pravi, da raje investira v visoko kakovostno kremo kot pa da si vsak mesec kupi 4 različne drogerijske kreme, ki na koncu pridejo cenovno enako kot 4D Caviar. Primerjava med učinkom Caviarja in ostalih krem pa je neverjetna. Torej imate na tehtnici cenejše drogerijske kreme, ki nimajo nobenega učinka in je isto kot če ne bi nič vnesli na obraz ali pa pravo kremo z neverjetnimi učinki, ki bo vam končno pričarala brezhibno kožo, ki si jo že nekaj časa želite.

Prepričala je že mnoge, naj še vas

Če še vedno ne veste, ali bi investirali v cenovno dražjo kremo, vam ponujamo kar 30-dnevno garancijo na nakup kreme. Kaj to pomeni v praksi? Kremo naročite in imate na voljo kar 30 dni, da jo uporabljate in se sami prepričate ali vam je všeč in če ustreza vaši koži in če boste v roku 30 dni ugotovili, da ni dosegla vaših pričakovanj, lahko prazno kremo brez dodatnih vprašanj vrnete, Lux Factor pa vam povrne kupnino in to vse do zadnjega centa. Torej lahko opravite nakup popolnoma brez tveganja, saj smo po številnih odličnih komentarjev rednih uporabnic kreme 4D Caviar prepričani, da je ne boste več želeli zamenjati za nobeno drugo znamko.

Kje jo lahko poskusite?

Naročite jo lahko kar preko telefonske številke pri svetovalki za kozmetiko: 01 777 41 07 ali preko spletne strani: www.luxfactor.com. Sedaj je na voljo še izredna promocijska cena s kar 50 % popustom in definitivno je danes prava priložnost, da si končno privoščite nekaj, kar si tudi zaslužite.





Naročnik oglasa je Combokin sp. zoo.