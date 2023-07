Točo, ki mu je uničila pridelek, spravil v zamrzovalno skrinjo

Škoda zaradi toče, ki je najbolj prizadela Krško, je ogromna, pravi znani dolenjski vinar Lojze Kerin. Strehe njihovih objektov so preluknjane, na tleh ležijo razbite opeke. Avtomobili z razbitimi stekli in polomljene vinske trte, ki jih ni mogla rešiti niti zaščitna mreža. Preživelo je le okoli 10 do 20 odstotkov trt, a prav vino jim prinaša glavni vir dohodka. Točo, ki jim je uničila pridelek, je spravil kar v zamrzovalno skrinjo, saj je težko verjeti, kako velika je, če je zares ne vidiš v živo, pravi. Če bomo letos uspeli pridelati 15 tisoč litrov vina, bo veliko, še pravi Kerin, ki je v običajni sezoni pridelal 50 tisoč litrov. Zdaj, ko se je narava umirila, so posledice še bolj vidne.

