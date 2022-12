Nadaljuje se dolgoletni spor med ljubljanskimi mestnimi oblastmi in lastniki zemljišč, ki ostro nasprotujejo gradnji kanalizacijskega kanala. Potem ko je Policija pred nekaj tedni zavarovala območje in zatrla upor lastnikov, delavci pa so po dveh letih kopali naprej, pa so tokrat "bitko" dobili domačini. Ti so namreč pregnali geodeta, ki bi moral v jutranjih urah zakoličiti novi del trase kanalizacijskega kanala.