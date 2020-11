Tokrat na tapeti lokalni radii: NSi vložila predlog spremembe zakona

Seveda je prav, da imamo lokalne radie in prav je tudi, da so ti dostopni digitalno. A to bi lahko rešili z lokalnim ali regijskim multipleksom, opozarjajo strokovnjaki. Večja pokritost bo namreč tem radiem prinesla več stroškov, lastnikom pa bi zaradi večjega dosega dvignila ceno radiev.

Devet radijskih postaj s statusom lokalnega pomena se zdaj digitalno ne more normalno razviti, razlaga pobudnik sprememb Andrej Černigoj , poslanec Nove Slovenije. Zato na hitro spreminjajo dikcijo, da bi se lahko prijavili na tako imenovani digitalni multipleks. "Če ta naš predlog ne bi šel skozi, bi manjši lokalni radii bili izvzeti, ker se ne bi prijavili na to digitalno platformo. Izgubili bi status lokalnega in s tem sredstva. To bi lahko bil njihov konec."

Zanimivo je, da je enake spremembe predvidel tudi julija predstavljeni krovni medijski zakon. Do njega so bili ostri številni strokovnjaki. Neuradno je zakon tik pred vložitvijo, a očitno se preveč mudi. Marko Milosavljević sicer apelira na poslance NSi, Desusa in SMC, naj držijo obljube in spornih členov, če bodo ti ostali v zakonu, ne podprejo:"Gre za pomembno področje, kot so mediji, od katerih je odvisna naša medijska zakonodaja za naslednjih pet do deset let. V času, ko imamo tako krizo, ko smo zelo odvisni od medijev in od kvalitete poročanja v medijih, se mi zdi še toliko bolj pomembno, da se takšne škodljive zakone zaustavi."

Na ministrstvu za kulturo sicer odgovarjajo, da točen datum vložitve še ni znan, da pa predlog poslancev na njegovo časovnico ne bo imel vpliva.