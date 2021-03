Tokrat poslanci o interpelaciji ministra Ciglerja Kralja

Vlagatelji iz štirih opozicijskih strank ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ciglerju Kralju očitajo neodgovorno delo v času epidemije covida-19 na področjih domov za starejše, delovnih mest in socialnega dialoga, pika na i pa je bila dodelitev sredstev na razpisu ministrstva Zavodu Iskreni, katerega soustanovitelj je bil.

Minister očitke zavrača. Kot je navedel v izjavi za STA, so v dani situaciji z velikimi napori in ob izdatni finančni podpori domovom naredili vse, kar se je dalo. Razprava v DZ bo po njegovi oceni priložnost, da predstavi opravljeno delo.

Glasovanje o interpelaciji je pričakovati ponoči oz. v petek zgodaj zjutraj. A za zdaj kaže, da ministrov položaj ni ogrožen in je pričakovati podoben izid kot pri Kustečevi. Za uspeh interpelacije je potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov, štiri predlagateljice pa jih imajo skupaj 39. Poslanec SD Dejan Židan je sicer že ob vložitvi interpelacije napovedal, da je ne bo podprl.

Tudi v SNS so napovedali, da proti ministru ne bodo glasovali. V poslanski skupini DeSUS ravnanja poslancev ne napovedujejo vnaprej, v primeru Kustečeve so bili trije njihovi poslanci odsotni, eden je bil pri glasovanju vzdržan, eden pa je ministrico podprl. Da se bodo postavili v bran ministru Ciglerju Kralju in glasovali proti interpelaciji, je pričakovati tudi od koalicijskih poslancev SDS, SMC in NSi.