Tokratna pošiljka cepiv manjša in namenjena za drugi odmerek

V Slovenijo je prispela nova pošiljka cepiv proti covidu-19, pričakovano manjša kot pretekle tedne. Po besedah državnega sekretarja Jelka Kacina bo namenjena za drugi odmerek tistim, ki so že bili cepljeni. V Pfizerju in BioNTechu medtem zagotavljajo, da bo pošiljka manjša le ta teden in bodo že prihodnji teden dobavili prvotno predvidene količine.

Kot so zapisali v skupnem sporočilu Pfizerja in BioNTecha, bo manj cepiva dostavljenega le v tem tednu. "V tednu, ki se začne 25. januarja, pa se bomo vrnili na prvotne količine dobav za Evropsko unijo. Od tedna, ki se začne 15. februarja, se bo količina dobav povečala, tako da bomo lahko zagotovili celotno količino dogovorjenih doz cepiva za prvo četrtletje in občutno večje količine v drugem četrtletju,"so še zapisali v sporočilu, ki so ga danes posredovali iz Pfizerja Slovenija.

Kot so dodali, bodo Evropsko komisijo, države članice EU in druge države obvestili o spremenjenih urnikih dobav.

Slovenija je sicer v preteklih tednih prejemala okoli 16.500 odmerkov cepiva na teden. Kot je na današnji vladni novinarski konferenci pojasnil Kacin, ki je z današnjim dnem nastopil funkcijo državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, pristojnega za cepljenje proti covidu-19, pa je v zadnji pošiljki sedem škatel po 195 vial cepiva. To v primeru, da se iz vsake viale dobi po pet odmerkov cepiva, pomeni 6825 odmerkov, v primeru šestih odmerkov iz vsake viale pa 8190 odmerkov cepiva, kar je manj kot polovica od prejšnjih tedenskih pošiljk, ki jih je prejemala Slovenija.

Viale iz te zadnje pošiljke po Kacinovih navedbah "po logiki stvari ne morejo biti porabljene za nič drugega kot za drugi odmerek tistih, ki so bili cepljeni prvi". Podrobneje na vprašanja o dobavah cepiv in cepljenju pri nas Kacin danes ni odgovarjal, bo pa tej temi namenjena torkova novinarska konferenca predsednika vladeJaneza Janše.

Cepljenje proti covidu-19 se je v Sloveniji sicer začelo 27. decembra, torej pred tremi tedni. Najprej so cepili stanovalce domov za starejše, sledili so najbolj izpostavljeni zaposleni v zdravstvu in domovih, nato pa drugi zdravstveni delavci in starejši prebivalci, ki ne živijo v domovih za starejše.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne je na današnji novinarski konferenci komentirala tudi informacije, da naj bi ob cepljenju zdravstvenih delavcev v nekaterih zdravstvenih ustanovah do cepiva prišli tudi družinski člani zaposlenih. "Osebno menim, da so bile doze porabljene v skladu s sprejeto strategijo cepljenja," je rekla. Po njenih napovedih bo verjetno v prihodnjih dneh svoje ugotovitve predstavila zdravstvena inšpekcija.