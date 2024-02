Tokratni Okvir pomoči NLB Skupine išče regijska podjetja, ki izboljšujejo našo družbo

OGLAS

Projekt, v katerem je v dosedanjih treh sezonah sodelovalo več sto regijskih podjetij, tokrat išče mala in srednje velika regijska podjetja, ki s svojimi idejami, inovacijami in poslovanjem naslavljajo pereča družbena vprašanja.

icon-expand

V NLB Skupini verjamemo, da lahko ključne izzive, s katerimi se spoprijemamo v družbi, naslovimo zgolj skupaj. Vsakdo od nas mora sodelovati in aktivno prispevati k njihovemu reševanju. Toda če želimo to doseči, moramo najprej ustvariti družbene pogoje, v katerih lahko vsakdo v popolnosti razvije svoj potencial. Zato letošnji projekt Okvir pomoči išče inovativna podjetja in projekte, ki izboljšujejo in bogatijo našo družbo ter rešujejo izzive, kot so denimo pretirana uporaba digitalnih tehnologij med mladimi, medvrstniško nasilje, kršenje človekovih pravic, enakost spolov, revščina, pa tudi izzive, ki jih povzročajo demenca in druge bolezni starajoče se družbe.

Tokratni Okvir pomoči je namenjen regijskim zanesenjakom, vizionarjem in neomajnim optimistom, ki verjamejo v našo domačo regijo, v tukajšnje ljudi in, nenazadnje, v boljšo kakovost življenja.

Trajnostni razvoj ima v NLB Skupini v zadnjih letih prav poseben pomen. Smiselno ga poskušamo vplesti v vse večji del naših aktivnosti in programov – z vsakodnevnim delovanjem, s snovanjem rešitev za stranke, skrbjo za zaposlene, s poslovnimi odločitvami in potezami. Zavedamo se svoje odgovornosti in želimo biti zgled, zato s projekti, kot je Okvir pomoči, v regiji odpiramo in spodbujamo trajnostno naravnane teme, je ob startu nove, že četrte sezone projekta pojasnil predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. Potem ko smo v preteklih letih zelo intenzivno naslavljali okoljevarstveno področje, družbene teme v zadnjem obdobju predstavljajo vse večji izziv. In ravno zato si zaslužijo več pozornosti in podpore. Ideje in projekti, ki smo jih s pomočjo Okvirja pomoči spoznali doslej, so nas vsakokrat navdušili. Res neverjetno koliko potenciala in energije skriva ta naša regija, ki jo tudi s tovrstnimi projekti spreminjamo v dom, poln priložnosti, je dodal.