Tokratni petkov protest tudi proti posegom v neodvisnost policije

"Politikom sporočamo, da je vmešavanje v policijo in preiskave nesprejemljivo in nezakonito. Vlada mora ne le prenehati s takimi dejanji, ampak mora odstopiti," je v govoru poudarila Teja Jarc iz Sindikata Mladi plus.

Že v vabilu na današnji protest so pobudniki zapisali, da se počitnice končujejo in se politiki vračajo k svojim represivnim ukrepom, klientelizmu in korupciji. "Tudi mi moramo ponovno zaostriti svoje delovanje! Pripravili jim bomo prav posebno 'dobrodošlico' in jih opomnili, da se njihov čas nepreklicno izteka. Vztrajamo kljub ograjam, kaznim, nasilju, grožnjam, pritiskom ter poskusom spodbujanja razdorov," so zapisali. Kot napovedujejo, bodo vztrajali, "dokler bo treba". "Ne pristajamo na strahovlado, ne bojimo se. Nasprotno, komaj smo čakali, da se vrnejo s svojih vil in bazenov, da se bodo njihove politične hišice iz kart dokončno porušile," so navedli.

Med protestniki, zbranimi na Prešernovem trgu, je bilo opaziti ljudi vseh starosti, približno polovica jih je nosila obrazne maske. Dela policije se je v začetku današnjega protesta dotaknil tudi aktivist Jaša Jenull, ki je poudaril, da spoštujejo delo policije. Tudi on je izpostavil"prevrate na Nacionalnem preiskovalnem uradu" (NPU) in poudaril, da želijo policistom, kriminalistom, tožilcem in sodnikom omogočiti, da svoje delo opravljajo neodvisno, zato zahtevajo, da ministri odstopijo.