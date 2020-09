Tokratni protest namenjen tudi opoziciji: 'Bolj pomembni so jim stolčki'

Protestniki, tako peš kot na kolesih, se tudi danes zbirajo v Ljubljani, pa tudi na ulicah drugih mest, med drugim v Mariboru, Celju, Novi Gorici, Novem mestu, Kranju, Velenju, Slovenj Gradcu, Kamniku, Izoli, Kopru, Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Slovenskih Konjicah.

Nocojšnji protest je po besedah organizatorjev namenjen tako vladi kot opoziciji, ki se njenim potezam ne zoperstavi bolj odločno. K "bolj odločnemu uporu zoper strahovlado" pozivajo vse – opozicijske stranke, sindikate, stanovske organizacije, inštitucije, društva in gibanja.

"Janez Janša misli, da bo premier še dve leti in da bo nato znova zmagal na volitvah. Vladi to stanje ugaja. In zdi se, kot da tudi opozicijskim strankam to stanje ustreza. Da so se tudi oni vdali v janšizem, da so jim bolj pomembni njihovi stolčki in da se vsi skupaj bojijo novih volitev," so zapisali v Protestni ljudski skupščini.