'Njihova največja bojazen je ta, da jim ne bodo verjeli'

A glavno vprašanje, ki se pri tem zastavlja je, čemu je temu tako? "Enoznačnega odgovora na to ni," pravi Podreka. "Razlage pravijo, da je to tista oblika nasilja, ki ga tradicionalno lahko razumemo na način, 'češ da si moški lahko tudi nekaj vzame, če ni dan popoln konsenz'. Gre za napačno prepričanje, ki pa je tudi zelo romantizirano skozi filme in popularno kulturo, da ko se ženska upira, ko reče ne, v resnici misli ja."

"Očitno je in razvidno tudi iz raziskave Evropske komisije izpred nekaj let, da smo Slovenci, pa tudi širše, še vedno precej tolerantni do določenih oblik nasilja, ki prizadanejo predvsem ženske, med temi zlasti do spolnega nasilja," opozarja dr. Jasna Podreka , sociologinja s Filozofske fakultete v Ljubljani, ki se ukvarja z nasiljem nad ženskami, predvsem v intimnopartnerskih zvezah. Eden izmed štirih prebivalcev EU še vedno verjame, da je spolni odnos brez privolitve lahko upravičen, v primerih ko je žrtev pijana, nosi razkrivajoča oblačila, ne reče jasno ne, ali se aktivno ne upira.

Ob tem moramo opozoriti na (pre)pogost prizor v Sloveniji, ko se npr. natakarico 'prime za zadnjico' in večina ljudi ob tem ne bo rekla prav nič: "Tudi to je povezano z nekimi tradicionalnimi prepričanji, češ da je to del popularne kulture, češ saj to ni nič takega. To so tradicionalna stereotipna prepričanja, kaj vse je meja dovoljenega in kako razumemo žensko telo oziroma, gre za objektivizacijo ženskega telesa."

S toleranco do spolnega nasilja pa so povezani tudi stereotipi o tem, da morda res ni šlo za nasilje, da si je žrtev v nekem trenutku iz lastne kaprice premislila, da ga je prijavila iz maščevanja, ter stereotipi v smislu 'zakaj je pa šla z njim v avto sama, zakaj je šla v sobo z njim sama'. "Ljudje pogosto napačno razumejo, da si oseba v vsakem trenutku lahko premisli." Ob tem Podreka poda nedavni primer z Irske, ko je sodišče dosodilo, da ni šlo za posilstvo, ker je imela žrtev oblečene čipkaste tangice."In tega pogosto ne razumemo, da ima vsaka oseba pravico, da si v vsakršnem trenutku premisli in druga stran mora to upoštevati. Vse ostalo je področje spolne zlorabe in nasilja."

Po drugi strani pa je ta oblika nasilja tudi ena najtežje dokazljivih:"Imamo sodišča, ki imajo pred seboj samo dve priči, kjer seveda ena oseba reče, da si tega ni želela in to razume kot spolno zlorabo, druga oseba pa se sklicuje na nek konsenz oziroma da ni šlo za upiranje."

Problem spolnega nasilja in nadlegovanja pa sega tudi v slovenske šole. Samo spomnimo na primer ravnatelja Dušana Merca, ki je moral na sodišče, ker je dvema osnovnošolcema, ki sta spolno napadla dve dekleti, prepovedal vstop v šolo. "Ta konkreten primer je problematičen iz več razlogov, tudi zakaj je šola reagirala šele v tem trenutku in zakaj pred tem ni zaščitila teh deklet," pravi Podreka in ob tem opozarja tudi na problematiko, da se je žrtvi spolne zlorabe izpostavilo.

'Celo posilstvo je bilo od nekdaj romantizirano skozi film'

Izredno problematično pa je tudi romantiziranje nasilnih odnosov. V zadnjih letih smo priča knjižnim uspešnicam, na čelu s 50 odtenki sive in istoimenskimi filmi, še zdaleč pa ne gre za edini primer. Romantiziranje nasilnih odnosov, celo posilstva, v sodobni kulturi sega desetletja nazaj. A to ima lahko dolgoročne in obširne posledice. "Tudi nekatere mednarodne raziskave so pokazale, da lahko to, zlasti v fazi odraščanja, zelo pomembno vpliva na to, kakšno podobo o odnosih si najstnice in najstniki ustvarijo. Skozi to namreč krojijo neko svojo vizijo odnosov tudi v odraslost. Ameriške raziskave npr. opažajo, koliko intimnopartnerskega nasilja je med najstniškimi pari, ki izhaja prav iz te stereotipne podobe o tem, kako jaz razumem svojo vlogo v odnosu, kako partner razume sebe v odnosu, kaj si nekdo lahko privošči v odnosu in kaj si ne sme. In te podobe so lahko zelo izkrivljene. Tudi pri dekletih, ki so jih intervjujali, je bilo prisotno prepričanje, da mora biti fant dominanten, njena vloga pa je takšna, da je podrejena." Za Slovenijo raziskav o tem nimamo.

"Romantizacija nasilnih odnosov skozi mediji, filme, glasbo je lahko zelo problematična. Celo posilstvo je bilo od nekdaj romantizirano tudi skozi film. Tipičen primer tega je film V vrtincu, kjer je Scarlett posiljena, to pa režiser kasneje zapakira v neko romantično podobo. Zelo razvpit pa je tudi primer Zadnjega tanga v Parizu, kjer je prav tako prizor posilstva, glavna igralka pa je pred nekaj leti priznala, da ta prizor ni bil zaigran, ampak da sta se režiser in glavni igralec v nekem trenutku dogovorila, da bosta to izpeljala, igralka pa sploh ni vedela, da se bo to zgodilo," še dodaja.

Krivda se hitro zvrne na žensko

Zelo pogosto se ženskam, ki se le odločijo, da prijavijo spolno nasilje, očita, zakaj so to storile šele sedaj. A treba se je zavedati, da ni enostavno spregovoriti, opozarja Podreka:"Dostikrat se zgodi, da osebe, ki so spolno nadlegovane, ostanejo same, ker jim pogosto ne verjamejo, ker pogosto niso slišane. In to je tudi razlog, zakaj tega ne prijavijo."

Problematični so tudi primeri, ko je napadalec oseba, ki ima določeno moč, družbeno, politično, ekonomsko moč. In potem se zastavi vprašanje, komu bodo verjeli. "Vidimo, da zelo hitro pride do tega, da se krivda zvrne na ženske, češ zdaj pa si išče publiciteto."