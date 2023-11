'Toliko generacij se je zamenjalo in mi smo tista, ki je vrnila Sloveniji veselje'

Predsednik nogometne zveze Radenko Mijatović pa je dejal, da so trpeli skozi kvalifikacije. "Ni bilo neodločenih izidov. Štiri reprezentance so do zadnjega kroga bile v igri. Finci so bili do tekme z nami praktično uvrščeni, potem pa dva spodrsljaja, ki sta jih oddaljila od možnosti. Vsaka tekma je bila izjemno pomembna. Odvalil se je res velik kamen od srca."

Napadalec Andraž Šporar je povedal, da jih je po tekmi preplavilo veliko emocij. "Solze in jok. Potem pa smo bili nekako emocionalno izpraznjeni, ker smo si tako dolgo želeli doseči ta rezultat. Čakali smo na to tekmo od začetka kvalifikacij, ker smo tudi napovedovali, da bo šlo na nož do zadnje tekme. Najlepši občutek, kar je možno, najlepši trenutek v nogometni karieri."

Selektor slovenske izbrane vrste Matjaž Kek je v pogovoru za 24UR ZVEČER povedal, da se je ob sprejemu najprej poklonil nogometašem, ker gre za enostavno gesto. "Zahvalil sem se za vse tisto, kar so naredili. Mislim, da so solze Petra Stojanovića najlepša oslikava vseh teh emocij in karakterjev teh fantov."

Šporar je povedal, da kljub porazu, po tekmi z Dansko ni bilo nobene panike. "Vsi smo vedeli, kaj naš čaka čez tri dni. Po teh reakcijah sem vedel, da nam bo uspelo." Tudi Mijatović ni razmišljal o slabih scenarijih. "Nikdar nisem razmišljal o sebi in kaj bo z mano, če ne bomo uspešni. Verjel sem v to ekipo in v selektorja. Samo kontinuirano delo na dolgi rok in taka energija, ki se je zgodila znotraj ekipe, mi je vlivala zaupanje, da bomo uspešni. Bil sem miren pred tekmo. Nekaj minut nervoze po izenačenju je hitro splahnelo."

Kek je pred tekmo slabo spal. Zakaj? "V športu so vedno ta čustva. Nisem spal slabo zaradi silnega razmišljanja. Približno sem vedel, kako bomo igrali in kako bom zadevo postavil. Komaj smo čakali, da se ta tekma začne. Vedeli smo, da na Danskem nismo dobro zgledali, vedeli smo, kaj je naš cilj, kaj moramo narediti za Slovenijo in zase. Potem si pač nestrpen. Ko ti po glavi letijo te in drugačne misli, je tudi spanec nekoliko slabši. Splačala se je vsaka sekunda prebedene noči."

Vsi trije poudarjajo pomen in vlogo navijačev. "Brez navijačev nogometa ni. 24 let smo čakali na uvrstitev na Euro," pravi Šporar. Ko je Slovenija tam nazadnje igrala, je bil star 5 let. "Toliko generacij se je zamenjalo in mi smo tista, ki je vrnila veselje. Tisti, ki smo omogočili, da bodo Slovenci množično prišli v Nemčijo. Nepopisno."

Kek je izpostavil dobre odnose z vodstvo Nogometne zveze Slovenije. "Če so ti šefi naklonjeni in če imaš proste roke, da delaš po svojem konceptu, je dosti lažje. Predolgo sem že v tem poslu, da ne bi vedel, kaj se je dogajalo zadaj. To je tudi normalno. Velika pričakovanja javnosti so medijsko podprta s takšnimi in drugačnimi špekulacijami. Vedel sem, da je to pot, ki se bo slej kot prej obrestovala, tudi če mene ne bi bilo na tem mestu. Mislim, da je ta "luzerska" generacija pokazala, da je vredna zaupanja. Privoščim vsem na NZS. To je tisti moment, ki se bo zapisal v zgodovino slovenskega nogometa. Prišla bodo nova pričakovanja. Verjetno sedaj že mnogi seštevajo koliko točk in ali bomo kanta za nabijanje na evropskem prvenstvu. Tako je v tem poklicu, jaz sem tega navajen. Sem pa zaradi tega toliko bolj vesel, da je fantom uspelo, da smo naredili rezultat."

Kek poudarja, da je evropsko prvenstvo izziv in nekaj najboljšega, kar je v reprezentančnem nogometu na naši celini. "Najprej se je treba dobro pripravit in organizirat. Siguren sem, da ne glede na to, kakšna bo skupina, bo Slovenija konkurenčna. Videli ste, kaj se je zgodilo v Afriki, ko smo praktično izpadli v zadnjih minutah."

Šporar je dejal, da se je vse gradilo čez čas in je sedaj reprezentanca dosegla vrhunec. "Seveda so bili vmes padci. Mi smo verjeli vase, vsi okrog reprezentance so verjeli v nas, nenazadnje tudi navijači, ki so nas prišli podpirati na stadion."